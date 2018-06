Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Vevolg;



Prof. Tazi is gepresenteerde gegevens die zijn gegenereerd met de werkwijze "deep sequencing" en tonen aan dat de geamplificeerde splicing genereert een nieuwe vorm van viraal RNA, die een immunologische herkenning van HIV-geïnfecteerde cellen in HIV reservoirs kunnen veroorzaken. De gegevens tonen ook dat versterkt door ABX464 expressie en lassen van lange, niet-coderende RNA leidt humane patiënt een hoge regulatie van miR124 zowel ex vivo als in HIV. Gezien de centrale rol van miR124 in de beheersing van de ontsteking, en het vermogen van ABX464, zowel nieuwe virale RNA te produceren dan in verhoogde splitsing ook miR124, illustreren Ergensisse dat de binding van ABX464 CBC een veiligere benadering kunnen zijn om zowel een functionele remedie voor HIV-patiënten te bereiken als een effectieve therapie voor ontstekingsziekten.

Dr. Jean-Marc Steens, M.D., Chief Medical Officer van ABIVAX is een plenaire lezing over de klinische ontwikkeling van ABX464, die momenteel in fase 2 klinische ontwikkeling voor de behandeling van HIV in de wacht. Zijn presentatie zal een overzicht van beide Fase 2a klinische studies (ABX464-004 en het eerste cohort van ABX464-005) die onafhankelijk bevestigd onder de ABX464 pas na een 28-daagse behandelingsperiode in combinatie met antiretrovirale geneesmiddelen Kan hiv-DNA-bevattende reservoircellen tot 50% verminderen.

Bovendien, Dr. Steens introduceert het ontwerp van nog twee studies. Voor een ding, de tweede cohort van de huidige ABX464-005 studie, in de patiënt worden behandeld voor drie maanden met ABX464. De gegevens van deze studie zullen naar verwachting tegen het einde van de zomer worden vrijgegeven. Ten tweede, het ontwerp van een lopende Phase 2b-studie die in de VS en Europa moet worden uitgevoerd. De indiening van de documenten voor de goedkeuring van deze studie is gepland voor de tweede helft van 2018.