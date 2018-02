Altice « Terug naar discussie overzicht

Hierin staat wegblijven bij Altice, ...Altice zal het niet redden.ABM Financial News - 10:49(ABM FN-Dow Jones) Het pessimisme onder beursexperts is weer helemaal terug. Dit concludeerde analist Corne van Zeijl van Actiam op basis van zijn maandelijkse enquete, waar ditmaal 75 experts aan meededen.Slechts 23 procent van de experts verwacht voor februari een stijging, terwijl 45 procent uitgaat van een daling. "Het is vooral de lage rente die parten speelt", aldus Van Zeijl. "De hoge waarderingen zijn alleen te rechtvaardigen met een lage rente en als daar verandering in komt, ziet het plaatje er anders uit."Opvallend noemde Van Zeijl dat voor de langere termijn de experts een stuk positiever gestemd zijn. "Daar focust men vooral op de sterke economische groei."Voor februari denken de experts dat vooral ING een goede belegging zal blijken. "Vooral omdat het als een van de weinige aandelen die profiteert van een rentestijging." Ook KPN, Randstad en Unibail-Rodamco werden genoemd. Dat vastgoedfonds Unibail-Rodamco in het lijstje staat, is volgens Van Zeijl opmerkelijk. Onroerend goed doet het immers meestal slecht bij stijgende rentes, legde de analist uit.Wegblijven is het bij Altice, menen de experts. Sommigen denken dat het kabelbedrijf het niet zal redden.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999 De newsfeed is tenminste 15 minuten vertraagd en is een beperkte weergave van de totale webfeed die ABM Financial News levert.© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.