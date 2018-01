PERSBERICHT: BinckBank en Flow Traders verkopen belang in Think ETF Asset Management B.V.Amsterdam, 19 januari 2018 - BinckBank N.V. (60%), Flow Traders N.V.(24%) en Think ETF's management (16%) maken gezamenlijk de verkoop vanhun respectievelijke belangen in Think ETF Asset Management B.V. aan VanEck Associates Corporation bekend. Van Eck verkrijgt hiermee vrijwel hetvolledige eigenaarschap van Think ETF's, het management van Think ETF'sbehoudt nog een klein deel van de aandelen. Details over de transactieworden op dit moment niet bekend gemaakt.Vincent Germyns, bestuursvoorzitter BinckBank:"Vanuit ons perspectief heeft Think ETF's een belangrijke bijdragegeleverd aan de definitieve doorbraak van ETF's onder de Nederlandseparticuliere beleggers. Afgelopen jaren kwamen diverse trackers vanThink ETF's als beste product naar voren uit onderzoeken vangerenommeerde instanties. Mede vanwege de goede producteigenschappenzijn deze ETF's ook gewild onder onze klanten. Hierdoor blijft ThinkETF's een belangrijke emittent voor BinckBank. Voor een volgendegroeifase denken wij dat Think ETF's betere mogelijkheden heeft onder devleugels van een wereldwijd opererende partner om zo de vereisteschaalgrootte te verkrijgen. Wij bedanken het management van Think ETF'svoor hun inspanningen en zijn ervan overtuigd dat ze tot verdere bloeikunnen komen onder Van Eck."Het management van Think ETF's heeft zich gecommitteerd aan de strategievan Van Eck en ziet volop groeimogelijkheden voor de toekomst.Tengevolge van de verkoop zullen BinckBank's Vincent Germyns and FlowTraders' Dennis Dijkstra terugtreden uit de raad van commissarissen vanThink ETF's. De transactie is onderhavig aan goedkeuring van deNederlandsche Bank (DNB), welke naar verwachting afgerond zal worden inhet eerste kwartaal van 2018.Berkshire Capital en Loyens Loeff hebben opgetreden als adviseurs van deverkopers bij de transactie.Meer informatie over Think ETFs is te lezen op www.thinketfs.nl Klik hier voor het volledige bericht:This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: BinckBank N.V. via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires