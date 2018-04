quote: 25GTi schreef op 30 jan 2018 om 21:56:

Beste SM,

Heb je enig idee over Axsome Therapeutics?

Ze hebben twee Fase III producten. Met de één stoppen ze mogelijk verder onderzoek maar met de ander gaan ze door in Fase III.

Vandaar de halvering van de koers in januari. Enorme daling in de eerste week van januari.

Ik laat het aandeel nog verder uitrazen en pik mogelijk ook hier wat van op. Eerst ook even inlezen.

Beste SM,Heb je enig idee over Axsome Therapeutics?Ze hebben twee Fase III producten. Met de één stoppen ze mogelijk verder onderzoek maar met de ander gaan ze door in Fase III.Vandaar de halvering van de koers in januari. Enorme daling in de eerste week van januari.Ik laat het aandeel nog verder uitrazen en pik mogelijk ook hier wat van op. Eerst ook even inlezen.

Hallo 25Gti,Zojuist even doorgenomen, maar las idd. dat 1 onderzoek stopt en dat de COAST-1 trial doorgaat. Kan even niet de grote van de markt inschatten en de directe concurrenten. De koersreactie was fors in ieder geval op het deels goede en slechte nieuws. De markt van COAST-1 is beperkt en weinig experts die een ook een richting kunnen geven. Ik koop de aandelen van AXSM nog even niet. Verwacht eerst nog een offering op termijn voordat er echt positief nieuws zal vallen. Vooralsnog geven ze aan voldoende cash te hebben tot aan Q12019.GrCOAST-1 - onderzoek details (opzet)AXS-02 is being evaluated in the COAST-1 (Clinical Knee OA Symptom Treatment 1 Study). COAST-1 is a Phase 3, randomized, double blind, placebo-controlled trial to assess the efficacy and safety of AXS-02 in the treatment of the pain of knee OA associated with BMLs. This trial is anticipated to enroll approximately 346 patients with clinically diagnosed knee OA and at least one confirmed BML in the affected knee on MRI. Eligible patients must be at least 50 years of age, either male or postmenopausal female, and have at least moderate pain intensity. After a baseline period, patients meeting the entry criteria will be randomized in a 1:1 ratio to receive either AXS-02 tablets once per week or matching placebo tablets once per week, for 6 weeks. Randomized patients will remain blinded for an additional 18 weeks, totaling 24 weeks for the double-blind phase. The primary endpoint is the change in pain intensity from baseline to week 24.