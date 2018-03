ForFarmers « Terug naar discussie overzicht

Beursblik: ForFarmers versterkt positie met Poolse overnameKBC Securities had liever overname in bestaande landen gezien.(ABM FN-Dow Jones)ForFarmers heeft zijn positie in de Europese veevoermarkt versterkt met een overname in Polen. Dit stelde analist Guy Sips van KBC Securities dinsdag.Wel had Sips liever gezien dat ForFarmers een acquisitie had gedaan in een van de vier landen waarin het bedrijf reeds actief was. De overname is evenwel conform de strategie van het veevoerbedrijf om te groeien, zowel op eigen krach als via overnames.Door de overname van 60 procent in het Poolse bedrijf Tasomix heeft ForFarmers zich volgens de analist toegang verschaft tot de aantrekkelijke pluimveemarkt met bovengemiddelde groei. Het is bovendien positief dat Tasomix dit jaar bij zal dragen aan de winst per aandeel.KBC Securities heeft een Houden advies op ForFarmers met vooralsnog een koersdoel van 9,80 euro. Sips zal zijn taxaties echter gaan herzien.Het aandeel ForFarmers sloot maandag op 9,57 euro.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires