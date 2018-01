Ablynx « Terug naar discussie overzicht

GENT, België, 4 januari 2018 - Ablynx [Euronext Brussels en Nasdaq: ABLX] zal een presentatie geven tijdens de 36e Jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conferentie op maandag 8 januari 2018 om 9u30 Pacific Standard Time (18u30 Belgische tijd).De presentatie zal gegeven worden door Dr Edwin Moses, Gedelegeerd Bestuurder van Ablynx, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie. De presentatie zal een overzicht geven van de belangrijkste gebeurtenissen in 2017 en zal een update geven over de klinische programma's van de Vennootschap, haar gepartnerde programma's en de vooruitzichten voor 2018. Ook zal Ablynx tijdens dit congres één-op-één ontmoetingen hebben met institutionele investeerders.De presentatie zal live worden uitgezonden en is toegankelijk via deze link. Een herhaling van de webcast blijft gedurende 30 dagen beschikbaar op de website onder nieuws & events.Over AblynxAblynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling van Nanobodies®, gepatenteerde therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-keten antilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen gebaseerd op conventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd om nieuwe medicijnen te ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor de samenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan 45 programma's in eigen ontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoals inflammatie, hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten. Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene farmaceutische bedrijven waaronder AbbVie; Boehringer Ingelheim; Eddingpharm; Merck & Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, VS; Merck KGaA; Novartis; Novo Nordisk; Sanofi en Taisho Pharmaceutical. De onderneming is gevestigd in Gent, België. Meer informatie is te vinden op www.ablynx.com.