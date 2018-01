Afgelopen jaar een rendement van 10,5%.



Dit is de huidige opstelling:

3% ACATIS Datini Valueflex Fonds B

3% Apus Capital Revalue Fonds

4% BlackRock Strategic Funds Blackrock Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR

4% BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D2 EUR

3% BNP Paribas Plan Easy Future 2043 Classic

3% CATco Reinsurance Opportunities Ltd

3% Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

3% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T

3% Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc

4% Groupama Avenir Euro MC

4% H2O Vivace R

3% HAL Trust

3% HarbourVest Global Private Equity Ltd

3% JOHCM Global Opportunities Fund EUR A

3% Jupiter European Opportunities Ord GBP (JEO)

3% Kempen (Lux) Global Small-cap Fund Class BN

3% Kempen Oranje Participaties *

3% MainFirst Global Equities A *

3% Morgan Stanley Investment Funds Global Discovery Fund A

4% Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund Z Acc

3% Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR

4% Schroder ISF Asian Total Return C Acc

3% Schroder ISF Frontier Markets Equity C

3% Scottish Mortgage Investment Trust plc GBP

3% SPSW Global Multi Asset Selection A

3% Third Point Offshore Investors USD

4% Vanguard US Opportunities Inv USD

4% Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N

4% Windmill Trend Evolution Fund

=100%



* = de fondsen Kempen Oranje Participaties en MainFirst Global Equities heb ik nu nog in cash. Ik ben van plan om uiterlijk in Q2 in in te stappen.





Voor het eerst in jaren komt ook de volgende gedachte in mijn op: Misschien is het niet onverstandig om gewoon 50% te verkopen en dit in cash aan te houden. De rendementen waren erg goed de laatste jaren. Er komt een keer een periode dat het weer eens -40% gaat. Timing hierin is bijna onmogelijk, maar het is zeker dat het komt. Alleen weet je nooit wanneer. Misschien is het ook pas over 4 jaren.