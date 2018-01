Nog 1 week op de klok ..door de nieuwe belastingwet is er geen geld meer voor andere leuke en noodzakelijke dingen. Toch staat er nog van alles op het verlanglijstje ..1 week voor de deadline schrijft CNBC er het volgende over ;"House Speaker Paul Ryan and other top Republicans aim to convince Trump to break his campaign promises, not keep them."bron : www.cnbc.com/2018/01/12/as-a-governme...

Door 2x een uitstel van enkele weken, is er vanaf 20 januari 2018 een nieuwe spending bill nodig in de USA.Alle rek in de Staatsbudgetten is echter al opgemaakt door de nieuwe belastingwet.Dat zou (kunnen of moeten) betekenen, dat er in januari een spending bill komt zonder ruimte voor Infrastructuur. En zonder de big beautiful wall langs de zuidelijke grens. Ook niets voor een DACA oplossing (dreamers).Gaan ze eruit komen ? Of komt er een (partial) Government Shutdown in januari ?

