Technische Analyse « Terug naar discussie overzicht

Ripple heeft in ieder geval wel een goed verhaal en ook goede tech erachter. Het is geen lege doos, allerminst... Net zoals de Iota en de Cardano overigens.



Ik wilde niet meesmuilend doen met mn melding van "een goed verhaal schijnt belangrijk te zijn" in één van mijn posts op de DMMSCH-draad. Dat kon de verkeerde indruk hebben gewekt dat ik niet geloof in blockchain tech en aanverwanten. Dat is geenszins het geval, welintegendeel.



Een goed verhaal in deze space betekent ook wel dat naast de marketing (die ook belangrijk is) het whitebook erachter met zn tech (die mijn petje thans te boven gaat) goed in elkaar zit.



Dat trekt de early adopters aan en zoals gezegd ben ik het met Reversal en tal van anderen eens dat deze tech baanbrekend is en gaat zijn. Deze niche zit naast een aantal kwakzalvers ook vol met absoluut geniale mensen. Los van waardering van deze ruimte, mag dat beklemtoond worden. En het zal allicht dankzij deze hype zijn dat deze tech tot hypersnelle doorontwikkeling kan komen. Financiering van deze projecten gebeurt thans immers in ruime mate vanuit de ICO-hoek. Het is aan ons speculanten om de vraag te stellen of die financiering in de toekomst op eenzelfde of soortgelijke manier - buiten de reguliere beurs om - zich zal voordoen. Dat is mijn inziens een cruciale vraag mbt de LT houdbaarheid van de huidige valuering van de cryptospace.



Ik heb ooit als jonge puber aan mondiale wiskunde olympiades deelgenomen, maar die tijd ligt ver achter me. Ik maak me geen illusies, het doorgronden van de de echte hardcore tech over blockchains en tangles zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer aan mij zijn besteed. Tenzij de hype nog een decennium aanhoudt, dan sluit ik niets uit. ;-) Maar om het goede verhaal eruit te halen, mij een idee te vormen over het hoe en wat, daarvoor heb ik nog net voldoende 'jus' in de benen, vermoed ik. En ik hoop nog anderen hier met mij...