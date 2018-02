Sipef « Terug naar discussie overzicht

16/02/2018 8:11:59



Sipef gaat door op zijn elan. We moeten groter worden'

Het Belgische palmoliebedrijf Sipef boekte vorig jaar 62 procent winstgroei en

spendeerde 200 miljoen euro aan overnames. ?We mogen nu niet stilvallen.?



?We hebben een boerenjaar achter de rug?, zegt François Van Hoydonck, de

CEO van het Belgische palmoliebedrijf Sipef, met straffe jaarcijfers in de hand.

Het betaalde bovendien 200 miljoen euro om twee palmolieplantages in Indonesië

over te nemen. Aandeelhouders - met Ackermans & van Haaren als grootste -

tastten daarvoor nog eens diep in de buidel en legden de nodige centen op tafel.

Zonder morren. Sipef geldt dan ook als een van de bedrijven op Euronext Brussel

die door de jaren heen een beter rendement opleverden dan het Berkshire Hathaway

van Warren Buffett.



Door de expansie bestrijken de plantages van Sipef nu een oppervlakte van 72.000

hectare, vergelijkbaar met een kwart van de oppervlakte van Oost-Vlaanderen.

Toch blijft Sipef een eerder kleine speler, met minder dan 1 procent van de

wereldwijde palmolieproductie. ?We willen en moeten groter worden?, zegt Van

Hoydonck die de belichaming is van de one company man.



Al bijna 40 jaar is hij actief bij Sipef, waarvan de laatste tien jaar als CEO.

?We hebben in die periode enorme stappen gezet?, zegt hij. ?Mede dankzij

de hoge palmolieprijs, die de voorbije tien jaar gemiddeld dubbel zo hoog lag

als de 20 jaar ervoor. ?Dat leverde kasstromen op die ruimte creëerden om te

groeien. We hebben die goed besteed?, lacht hij.



Van Hoydonck is bovendien de man die de stroomlijning van Sipef mee aanstuurde.

?20 jaar geleden was het een conglomeraat met 17 producten. Vanille, koffie,

peper, cacao, mango?s, druiven. We deden het allemaal. Nu leggen we de focus

op palmolie, met nevenactiviteiten in rubber, thee en bananen. Met respect voor

duurzaamheid.? Sipef gaat er namelijk prat op dat al zijn plantages het

certificaat Roundtable on Sustainable Palm Oil hebben dat regels oplegt inzake

ontbossing en omgang met lokale gemeenschappen.



Wanneer denkt u de magische drempel van 100.000 hectare plantages te halen?

François Van Hoydonck: ?Onze klanten zijn giganten als Cargill en Archer

Daniels Midland, en in die wereld van olieraffinage is een consolidatie aan de

gang. We moeten als leverancier mee groeien. Met de twee overnames zitten we nu

aan 72.000 hectare, en de aanplant van 12.000 extra hectare is gestart. We mogen

nu niet stilvallen en moeten op dat elan verdergaan. We kunnen onze schulden

snel afbouwen, wat vrijheid geeft om verder te kijken. Er zijn spelers in Azië

die in de jaren voor 2011 (de piek van de sector, red.) enthousiast in de markt

zijn gestapt, maar nu beseffen dat het toch niet evident is om zo?n business

te runnen. Er komen dus mogelijkheden.?



U klinkt ambitieuzer dan ooit.

Van Hoydonck: ?Dat is waar, maar dat gaat samen met de ambitie van onze

aandeelhouders. Iedereen zat te wachten op de grote stap voorwaarts. Dat 95

procent van onze aandeelhouders vorig jaar intekenden op de kapitaalverhoging,

zegt genoeg. Maar om dit jaar opnieuw bij de aandeelhouders aan te kloppen? Dat

is waarschijnlijk te vroeg. Met Dendy Marker kochten we een verlieslatende,

slecht gerunde plantage maar met goede gronden. We gaan die herplanten en

investeren in de modernisering van de fabriek. Laten we eerst tonen dat we het

rendement kunnen opkrikken. Maar we blijven alert voor buitenkansen.?



Sipef is sterk afhankelijk van het klimaat en de palmolieprijzen. Beide factoren

hebt u niet in de hand. Speelt geluk dan geen grote factor? Hoe managet u dat?

Van Hoydonck: ?De palmolieprijzen gaan op en neer. Daar moeten we mee leven.

Ons beursparcours bewijst dat je doorheen de volatiliteit op korte termijn moet

kijken. 2017 was een fantastisch jaar, maar het stoort me niet als de winst eens

20 procent zakt. Dat mag ook onze aandeelhouders niet choqueren. Heeft de wereld

op termijn meer palmolie nodig of is het een doodlopend straatje? Dat is wat

telt, en wij denken het eerste. De vraag naar plantaardige vetten is op tien

jaar tijd verdubbeld tot boven 200 miljoen ton, gedreven door biodiesel en de

voedingssector. Vooral in Azië. Palmolie was daarbij de grootste winnaar en

heeft zijn marktaandeel verdubbeld tot 30 procent. Je beseft het misschien niet,

maar het zit in noedels, koekjes, chocoladepasta, ontbijtgranen, noem maar

op.?



De palmolieprijs noteert nu rond 700 dollar. Komen de gouden tijden van meer dan

1.000 dollar per ton palmolie ooit terug?

Van Hoydonck: ?Dat is moeilijk te zeggen, maar het kan niet anders dan dat het

op termijn duurder wordt. De vraag stijgt en er zijn limieten op de beschikbare

landbouwgrond. En als de prijs voor ruwe olie boven 70 dollar stijgt, zal ook de

vraag vanuit de biodieselsector stijgen.?



In Europa is er sprake van om biodiesel op basis van palmolie vanaf 2021 te

verbieden. In één klap zou 5 procent van de palmolieconsumptie wegvallen.

Van Hoydonck: ?Ja, er is wel wat ambiance geweest rond dat thema. Maar het is

niet zeker dat die regeling er komt. En dan nog, de vraag voor andere

toepassingen groeit elk jaar met 3 à 4 procent. Ik denk niet dat iemand in de

markt een Europees verbod binnen vijf jaar zal voelen.?



Kan Sipef het rendement van zijn bestaande plantages en fabrieken nog optrekken?

Van Hoydonck: ?Vorig jaar daalden de kosten per ton palmolie met 3 procent. De

energie- en meststofprijzen waren gedaald. We besparen op meststoffen door de

bemesting per hectare te optimaliseren. Op termijn kan dat gebeuren op basis van

satellietbeelden waarbij de kleur van de palmen aangeeft waar iets extra nodig

is. Dan is er nog de arbeidskost. We zijn actief in een zeer arbeidsintensieve

business. Per zes hectare tellen we een werknemer. In de sojateelt spreken we

over 1 arbeider per 300 hectare. Aangezien de lonen in Azië jaar na jaar

stijgen, werken we aan de mechanisatie van bepaalde processen. We spreken niet

over robotica, maar over efficiëntere technieken voor het snoeien van de

palmen, de bemesting met kleine machines, het transport van de plantage naar de

openbare weg, enzovoort.?



Palmolie is met een rendement van 4 à 5 ton per hectare en de koploper bij

plantaardige oliën? Kan dat nog hoger?

Van Hoydonck: ?We hebben met een sectorgenoot een onderzoekscentrum opgezet om

betere zaden te ontwikkelen. Bedrijven als Monsanto of Syngenta zijn daar niet

mee bezig. Palmoliebomen moet je maar om de 20 jaar vervangen en vormen voor hen

geen interessante markt. We zijn volop testen aan het uitvoeren en investeren

daarin zo?n 1 miljoen euro per jaar. Wist je trouwens dat we sinds enkele

maanden ook elektriciteitsleverancier zijn door het methaangas uit ons

afvalwater om te zetten in stroom? Als we dat uitrollen, kan dat een paar

miljoen dollar extra inkomsten opleveren.?



Wordt 2018 opnieuw een boerenjaar?

Van Hoydonck: ?We verwachten een productiestijging van 9 procent. Dat kan ook

7 of 11 procent zijn, afhankelijk van het weer. Door de lagere palmolieprijs zal

de winst vermoedelijk iets minder zijn, al is het nog vroeg om grote uitspraken

te doen. Maar zoals gezegd: ik zal daar niet echt wakker van liggen.?

(c) Tijd Realtime