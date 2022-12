'Indonesië perkt export palmolie in' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Indonesië heeft besloten om minder palmolie te exporteren om zo beter aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag. In reactie op de berichtgeving stegen de prijzen voor palmolie met enkele procenten. Palmoliebedrijven dienen eerst een deel van hun productie in Indonesië te verkopen, alvorens zij een exportvergunning krijgen. Voortaan mag er nog maar zes keer de hoeveelheid palmolie die Indonesië nodig heeft, worden geëxporteerd in plaats van de huidige acht keer, aldus de minister van Buitenlandse Handel. De nieuwe regels gelden per 1 januari. Bron: ABM Financial News

