Orange Belgium « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Orange Belgium: Orange Dive72, de nieuwste, uiterst scherp geprijsde smartphone van het merk Orange met de laatste nieuwe technologieënOrange België voegt de Orange Dive72 toe aan zijn reeds uitgebreideportefeuille van smartphones. Deze 4G-smartphone van Orange biedtinnovatieve functionaliteiten voor een betaalbare prijs en maakt hetdagelijkse gebruik een pak makkelijker dankzij unieke slimme functies,ontwikkeld door Orange.De Orange Dive72 is een erg scherp geprijsde 4G-smartphone met denieuwste functies en innovaties op de markt. Je kan bijvoorbeeld metéén simpele beweging je favoriete contacten bellen of sms'enof je favoriete apps openen, je krijgt snel toegang tot de belangrijksteinstellingen, je favoriete Orange-apps zijn op voorhandgeïnstalleerd en nog zo veel meer. De Orange Dive72 is eenvoudig enleuk om te gebruiken. Qua kwaliteit hoeft hij zeker niet onder te doenvoor een andere 4G-smartphone.De Orange-ervaringBovendien kunnen Belgische klanten met de Orange Dive72 genieten van deultieme Orange-ervaring:-- 'Orange Assistance' neemt je bij de hand en verschaft je tonneninformatie over je smartphone en de applicaties die erop staan.-- 'Orange Apps' is jouw portaal naar de beste apps van Orange en andereapps in de kijker. Beide dienen ze één doel: de klant het levenmakkelijker maken.-- Personaliseer je smartphone met de 'Orange Experience': softwareontwikkeld en op punt gesteld door Orange om klanten op hun persoonlijkereis te ondersteunen, te entertainen en te leiden, zodat ze in contactkunnen blijven met wat écht voor hen telt.Cristina Zanchi, Chief Consumer Officer: "Innovatie is niet alleenweggelegd voor de markt van de premium devices. We willen onze klantende beste smartphone aanbieden voor de best mogelijke prijs, zonder aankwaliteit in te boeten. Onze smartphones worden uitvoerig getest enconstant verbeterd, zodat ze permanent goed scoren op betrouwbaarheid enkwaliteit. We proberen onze klanten een ongeëvenaarde klantervaringte bieden. Dit is de tweede telefoon van het merk Orange dieverkrijgbaar is in België (eerder lanceerde Orange al Hapi 50, eenstoere feature phone) en we zijn van plan om het assortiment gestaag uitte breiden."Betaalbare innovatieDe Orange Dive72 is het perfecte instapmodel voor mensen die wat hulp ensturing nodig hebben. Het menu is intuïtief, zodat ze snel toeganghebben tot de gewenste functie. De Orange Dive72 biedt innovatievediensten en technologie voor een zachte prijs, zeker als je weet dat deBelg gemiddeld 280 EUR uitgeeft aan een nieuwe 4G-smartphone.De Orange Dive72 is vanaf 12 juni verkrijgbaar in het zwart, zowelonline als in de Orange-shops, voor 139,99 EUR, voor 29,00 EUR incombinatie met een Kolibrie-tariefplan of voor 9,00 EUR in combinatiemet een Dolfijn-tariefplan. In een LOVE-combinatie betaalt de klantamper 57 EUR per maand als hij zijn Kolibrie-abonnement combineert metOrange Internet + TV.De Orange Dive72 in een notendop:-- 2G/3G/4G-- 5" HD-display-- Vingerafdrukscanner van topklasse-- Near Field Communication-- 13 MP-camera achteraan en 5 MP-camera vooraan-- Lange levensduur van de batterij-- 16 GB geheugenOver Orange BelgiumOrange Belgium is één van de meest toonaangevendetelecommunicatieoperatoren op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoenklanten) en in Luxemburg, via haar dochter Orange CommunicationsLuxembourg.Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten,alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vastediensten aan bedrijven. Ons ultraperformant mobiel netwerk beschikt overde 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie waarin we voortdurend in blijveninvesteren. Orange Belgium is als provider ook actief in de groothandelen verstrekt zijn partners toegang tot zijn infrastructuur ennetwerkmogelijkheden.Orange België is een filiaal van de Orange-groep, één vande meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele enbreedband internetdiensten en één van de leiders wereldwijd inhet leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.Orange België staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).Voor meer informatie: corporate.orange.be corporate.orange.be/nl www.orange.be of volg ons op Twitter : @pressOrangeBe.PerscontactAnnelore Marynissen (NL) - annelore.marynissen@orange.com - +32 479 0160 58Jean-Pascal Bouillon (FR) - jean-pascal.bouillon@orange.com - +32 47394 87 31Contact investeerdersSiddy Jobe - ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92Orange Dive72 - NL: hugin.info/134974/R/2112018/803220.pdf This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Orange Belgium via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires