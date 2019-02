Deceuninck « Terug naar discussie overzicht

Deceuninck-CEO schuurt tegen overnamedrempel

Topman Francis Van Eeckhoudt bezit nu bijna 30 procent van Deceuninck. Die drempel zou een verplicht overnamebod uitlokken, maar de CEO zei in het verleden al dat het zover niet zal komen.



Doordat Van Eeckhout een grote brok van zijn aandelen verhuist naar een nieuw vehikel moest het beursgenoteerde bedrijf een stand van zaken publiceren. Daaruit blijkt dat de CEO van het bedrijf tijdens die operatie al 28,8 procent van zijn bedrijf bezit.



Dat is 2,5 procentpunt meer dan bij de laatste expliciete melding, en niet ver van de cruciale drempel van 30 procent. Al is de CEO zeer waarschijnlijk niet van plan een sappige overnamepremie te betalen aan andere aandeelhouders en zo Deceuninck voor zichzelf te claimen. Als iemand boven 30 procent uitstijgt is een bod op de andere aandelen wettelijk verplicht, tenzij dat gebeurt bij een kapitaalverhoging.



Begin 2017 zei Van Eeckhout dat hij van plan was bij te kopen tot hij strandde op 28 à 28,5 procent. Als CEO ontvangt hij ook warrants als verloning, die zijn belang over de 30 procent kunnen duwen als ze worden uitgeoefend. Warrants werken ongeveer zoals opties - de bezitter krijgt gedurende een periode het recht om aandelen te kopen tegen een vastgelegde prijs - maar kunnen enkel uitgeschreven worden door het betrokken bedrijf.



2 euro

Over wanneer de CEO precies heeft gekocht is geen duidelijkheid. Wel weten we dat de koers niet boven de 2 euro zweefde toen Van Eeckhout zei dat hij niet van plan was om meer dan 30 procent te kopen. In de maanden daarna nam het aandeel een hoge vlucht tot net geen 3,5 euro, waarna die winst helemaal werd uitgewist. In 2018 ging de beurskoers een derde lager, opnieuw tot minder dan 2 euro per stuk.



De huidige CEO begon in 2014 zijn belang in de fabrikant van pvc-raamprofielen op te drijven. Voordien maakte hij fortuin met een familiaal betonbedrijf dat werd verkocht.



Sven Watthy, Redacteur Geld & Beleggen



Kan iemand mij uitleggen waarom dit artikel van gisterenavond uit DE TIJD niet opgenomen wordt in het beursnieuws? Wat betekent deze aankoop voor ons aandeelhouders?

Groeten