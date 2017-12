Allereerst iedereen een voorspoedig 2017 toegewenst en uiteraard een uitstekend beursjaar. December 2017 staan we op 525;-).



Voor nieuwkomers nog even een herhaling van de regels.

De bedoeling is het verloop van de AEX-index te schatten; elke beursdag.

Je opgave bestaat uit de opening om 9u., het daglaag, daghoog en de slotstand van 18.35u., in die volgorde. De vier getallen gescheiden door ,,. (in verband met de verwerking). Opgeven kan tot twee cijfers achter de komma.



Opgeven kan t/m 8.30 u., een verlenging met een half uur Per jaar mag je twee keer te laat zijn: 2x max. 10 min. Ik houd een register van laatkomers bij.



Als je een keer niet kunt, vakantie, of wat dan ook, dan kun je vooraf verzoeken om de gemiddelde score van die dag te krijgen minus 1.5 punt. Dat kan voor maximaal een maand (23 beursdagen).

Andere methoden om een opgave in te dienen tijdens afwezigheid zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: opening slotstand vorige dag, met plussen en minnen voor de overige scores.

Een enkele keer raken opgaven zoek in de digitale krochten van de IEX. Als deelnemers jouw opgave wel opgemerkt hebben, dan krijg je het gemiddelde van die dag -2 punten.



De telling: een deelnemer kan max. 20 pt. halen. Voor elk indexpunt dat hij/zij naast de index zit krijgt de indiener een aftrek van 0.5 pt. Een voorbeeld:

opgave:

485.00,,482.00,,488.00,,486.00. Werkelijk verloop: 484.00,,481.00,,490.00,,487.00. Afwijking: 1+1+2+1 = 5 punten. Delen door 2 is 2.5 pt. Aftrekken van 20 levert een score op van 17.50 pt.



Dit is mijn laatste jaar dat ik als administrateur optreed. Iemand zal op 1 jan. 2018 het stokje moeten overnemen.



Veel plezier met spelen.



GW