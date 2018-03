DividendbeleggenZoals beloofd bij deze een artikel over dividendbeleggen.Vooraf moet ik melden dat het concept absoluut niet van mij is, het bestaat al jaaaaaaren. Met name in de USA waar het pensioenstelsel heel anders is dan bij ons is het voor veel mensen de manier om hun pensioen bij elkaar te sparen. In Nederland zijn inmiddels een aantal sites die zich hier mee bezig houden, hoeveel dat er zijn weet ik niet maar voor mij de 2 belangrijkste zijn: www.mijngeldwerkt.com/ en www.dividendradar.nl/ Ik betaal aan beide sites niets en ontvang ook geen revenuen, voor mij zijn ze puur informatief.Je kan er op elk moment mee beginnen maar uiteraard hoe jonger je bent hoe hoger de opbrengst in de loop der jaren. In principe koop je aandelen om ze nooit meer te verkopen! Dat is even schrikken, niet meer nerveus achter je toetsenbord zitten om te kijken of het aandeel weer een centje hoger of lager staat maar gewoon laten staan.Van bovengenoemde sites heb ik de meeste van mijn aankoopcriteria gehaald en er zelf nog een aantal aan toegevoegd.Waar begin je? Verdeel je belegbaar vermogen in ongeveer gelijke porties, de grote van de portie is niet zo van belang, zeker in het begin niet. Op dit moment heb ik 25 posities en dat betekend dus dat ik ongeveer 4% per portie heb. Ik streef naar minimaal 50 posities en ideaal zou zijn 100 posities van elk 1% van mijn belegbaar vermogen. Hiermee dek ik mijn risico’s zo goed mogelijk af, mocht er een positie niet goed gaan dan heeft dat weinig impact op het geheel. Andersom is natuurlijk ook valide, als het heel goed gaat dan is het rendement geringer maar voor mij werkt dat prima. Zoals gezegd heb ik op dit moment 25 posities welke in het totaal 128 dividend per jaar betalen. De meeste (USA) bedrijven betalen 4 x dividend per jaar maar ik heb ook een aantal posities welke 12 x per jaar betalen en zelfs 1 met 14 dividenduitkeringen per jaar. Ik ontvang op dit moment dus gemiddeld elke 2 werkdagen een dividend.Ik had het er al eerder over, risico’s! Ik wil weinig risico lopen dus heb ik niet alleen een heel brede porto maar binnen die porto beleg ik ook nog eens in zoveel mogelijk sectoren en pas ook nog een geografische spreiding toe. Dat laatste brengt gelijk weer een nieuw risico mee, namelijk het valuta risico. Ik beleg dan ook niet in landen met een meer dan gemiddeld risico op grote valutaschommelingen of nog erger devaluaties.Bij mijn beleggingen heb ik een meer dan gemiddelde interesse in bedrijven welke zich specifiek richten op de groeimarkt van de komende jaren namelijk de senioren, daar zit een enorme expansie.Zoals ik al eens eerder heb gemeld verdiep ik mij nauwelijks in productspecificaties van bedrijven (kortweg het boeit mij van geen meter of ze konijnenmelk of koeienmelk verkopen als ze maar verkopen). Ik kijk dus veel meer naar cijfertjes uit het verleden en het groeipotentieel. Ik weet slechts globaal wat ze doen.Waar vind je goede aandelen? Dat is wel ongeveer de moeilijkste vraag. Om te beginnen zijn dat de dividend aristocrats, dat zijn bedrijven welke een periode van minimaal 25 jaar jaarlijks dividend betalen en elk jaar het dividend verhogen. Denk nu niet meteen dat het dividend nu skyhigh staat want dat is niet zo, de meeste aandelen groeien gestaag in waarde waardoor veel bedrijven op een bepaald moment besluiten om de aandelen te splitsen om ze beter verhandelbaar te maken en uiteraard daalt het dividend dan mee, dus hiervoor is een wat langere adem wel nodig. Verder is het gewoon veel lezen en zoeken naar geschikte aandelen. Als ik iets hoor of lees dan plaats ik dat aandeel nagenoeg onmiddellijk op mijn watchlist. (Ik beleg bij Lynx, en daar heb je naast je portefeuille een watchlist). Hoe dat op andere platformen is weet ik niet. Hoe lang ze op de watchlist zullen staan kan ik nu nog niet zeggen maar meer dan de helft valt bij mij binnen een half jaar af en verdwijnen weer van de lijst.Dit is zo’n beetje hoe ik het doe in een nutshell, vragen staat vrij.Succes.