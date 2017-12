In een uptrend zijn weerstanden vaak boterzacht, zelfde geldt voor steun in een downtrend. Men zegt ook niet voor niks dat je in een uptrend naar de steun kijkt en in een downtrend naar de weerstand. Steun voor een long entry op een vervolgbeweging in een uptrend, weerstand voor een short entry in een downtrend.

ik verwacht dat expi toch in deze range 13360-70 zal expireren. Immers die jongens hebben hem gisteren niet voor niks hier naar toe gebracht. Wat me wel opvalt is dat in tegenstelling tot de aex , waar reeds 50% van de stijging van gisteren is gecorrigeerd de dax (nog) niet verder is gekomen dan 23%. edit volgens mij lezen ze mee en pompen ze hem nog ff up

