dank je John, ik zou er neutraal uit kunnen stappen maar ik ben die manipulerende grootaandeelhouders zo spuugzat, er moet een keer wat gebeuren als het lukt dan zal dat zeker veel publiciteit betekenen, en daarom ook preventief werken bij andere kleine ondernemingen ook ben ik me bewust van de risico's voor mezelf.. maar soit iemand moet dit soort dingen eens wagen en ik weet zeker met name in het grijze bereik van de financiële markten veel expertise te hebben opgebouwd en wanneer het lukt, omdat er vele aandeelhouders mee doen (die moeten dus ook bereikt kunnen worden), dan is deze ridicule waardering heel snel verleden tijd en is het vrijwel zeker ook exit ook door de fans niet geliefde (zacht uitgedrukt) Lotito. Vanuit de wetenschap dat hij bij fans tamelijk gehaat is, geloof ik dat er veel steun in Italië voor dit initiatief te vinden zal zijn.

De koers van het Lazio Roma aandeel (SSL.MI) al jaren vlak noterend (imo gehouden) heeft in die periode zo een achterstand op fair value opgelopen dat het nu zou kunnen vertienvoudigenActueel bij een koers van 50 cent bedraagt de beurswaarde 34 miljoen . Ter vergelijking die van Manchester United.. de laatste jaren toch niet echt het zonnetje van de sector 2,2 miljard euro.En Lazio heeft een net debt die eigenlijk te verwaarlozen is, b.v. maar 1/6 van die van stadgenoot AS Roma bedraagt.Bij Lazio bedraagt de netto schuld niets eens het equivalent van de transferwaarde van alleen ex-Feyenoorder Stefan de Vrij.De net debt van Manchester United is ook nog eens 10x hoger dan die van Lazio Roma trouwens.Borussia Dortmund explodeerde sinds 2010 (vanuit een identieke situatie als waarin zich nu Lazio Roma bevindt) haar beurswaarde van 50 miljoen naar nu 500 miljoen. Met volgens analisten een nog veel hoger potentieel.Bij Lazio zijn er merkwaardig genoeg (zou je denken in de ze booming sector) nog steeds geen analisten onderweg.Omdat ik het zo ongelofelijk vind dat een grote club uit een groot voetballand (Barca, Real zijn b.v. 3 miljard Euro waard) en Lazio maar een paar procent daarvan, nu toch maar een apart draadje om deze paradox (imo dito een ongelofelijke kans) onder de aandacht te brengen. En daar gaat het uiteindelijk toch om bij IEX..Ook in Dortmund stapte ik niet omdat ik voetbal een leuke spelletje vind natuurlijk.Los van gebruikelijk waarderingsmaatstaven .. Lazio ligt op EV = ca 0,8 x de jaaromzet bijzonder laag (regel is voor clubs uit grote lande 3-4x de jaaromzet) is Lazio afgezet tegen haar eigen assets uitzonderlijk.Dat er een grootaandeelhouder is aan wie dit ligt is wel duidelijk (nul komma nada PR voor het eigen aandeel.. dat zegt wel wat de ambities zijn ? volledig inlijven) .. maar temeer verwonderlijk dat de geringe freefloat ter waarde van slechts 10 miljoen euro niet gewoon door een slimme grote investeerder wordt opgeslokt.Het tekort aan aandelen dat dan zou ontstaan (en in dat geval zelfs zou bewezen worden dat de grootaandeelhouder zelf short (fors heeft geshort) om de waardering zolang op dit ridicule niveau te houden), zou meteen al de koers moeten laten exploderen naar minstens een redelijke haalbare waardering, die imo gelet op alleen al de echte waarde van de selectie (er circuleren enorme vraag/bied prijzen voor enkele inmiddels zeer gewilde spelers van Lazio) bij 300 miljoen euro ligt.Ook overweeg ik een telling te gaan proberen. Bij de volumes van de afgelopen tijd zou je eigenlijk ook al snel een “tekort” aan aandelen moeten uitkomen, met een dito gevolg.Ik heb enkele tabellen samengesteld die marktwaarde van de beursgenoteerde clubs uit de grote voetballanden relateren aan zowel de taxatie Forbes/KPMG en aan de transferwaarde van de spelers door transfermarkt.deVergelijking marktwaarde gerelateerd aan de waarde van de selectie hier.