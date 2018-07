BioPharma « Terug naar discussie overzicht

Onderstaand artikel en wat eerder inleeswerk heeft mij doen besluiten in te stappen in Galmed, eergisteren op $13,47. NASH is hot en natuurlijk zit er veel fantasie in de koersen van de NASH players (en een koersdoel van $59 helpt enorm) maar er is zeker ook intrinsieke waarde; een handvol bedrijven maakt kans op een blockbuster. De komende tijd ga ik me verder inlezen, mijn ervaring is dat inlezen gemotiveerder gebeurt als ik aandelen bezit.

Bio is inderdaad intrigerend je zou maar 2000 aandelen Tobira in je porto hebben gehad op de dag van de overname heb je de dag tevoren nog in je porto gekeken is de waarde 8.000 dollar kom je savonds thuis staat er 80.000 dollar dit is natuurlijk wel extreem maar in de 5 jaar dat ik de Bio volg heb ik wel overnames van 200% tot 800% gezien het lastige is alleen om tussen de honderden bedrijven en bedrijfjes de speld in de hooiberg te vinden meestal kost het geld (geen goedkeuring FDA en het aandeel dondert 50% naar beneden of een emissie) het juiste aandeel vinden is mij nog niet gelukt

Bio is inderdaad intrigerend je zou maar 2000 aandelen Tobira in je porto hebben gehad op de dag van de overname heb je de dag tevoren nog in je porto gekeken is de waarde 8.000 dollar kom je savonds thuis staat er 80.000 dollar dit is natuurlijk wel extreem maar in de 5 jaar dat ik de Bio volg heb ik wel overnames van 200% tot 800% gezien het lastige is alleen om tussen de honderden bedrijven en bedrijfjes de speld in de hooiberg te vinden meestal kost het geld (geen goedkeuring FDA en het aandeel dondert 50% naar beneden of een emissie) het juiste aandeel vinden is mij nog niet gelukt