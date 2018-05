De rol van het Turkse leger als handhaver van de seculiere staat is volgens mij nu uitgespeeld. Een jaar of 8 geleden heeft er al een zuivering plaatsgevonden waarbij een groot gedeelte van de legertop vervangen is door jaknikkers van de huidige dictator. Gisteren heeft het restant van het leger dat nog niet gezuiverd was nog een zwakke poging gedaan, maar het was niet genoeg. Ik denk dat Erdogan nog wel een jaar of 20 30 blijft zitten.