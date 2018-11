Het gaat maar goed met Brexit, inplaats dat het werk verplaatst wordt naar Turkije met EU subsidies blijft het in UK, na landrover nu ook werk aan treinen.



A huge contract for hundreds of new trains - described as the “biggest investment in the railways since the Victorian era” - has secured 1,000 British engineering jobs.



Operator Abellio has been awarded the East Anglia rail franchise and has ordered more than 1,000 new carriages and engines to run on the line as part of a £1.4bn investment.



The deal will see Bombardier build 660 carriages at its Derby factory, guaranteeing jobs there for the next decade.



Announcing Abellio will run the franchise until 2025, transport secretary Chris Grayling said: “We are making the biggest investment in the railways since the Victorian era. Abellio’s decision will ensure our train building industry in Derby remains strong.”







Tijd voor Nexit kunnen wij werkspoor weer tot leven brengen en zelf treinen maken.