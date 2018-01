Intertrust « Terug naar discussie overzicht

Uitgelicht: Intertrust onder druk na teleurstellende cijfers



Intertrust publiceerde donderdag teleurstellende resultaten, hoewel het trustkantoor zijn outlook voor het hele boekjaar herhaalde. Desondanks zette de belegger het aandeel in de verkoop, waardoor het trustkantoor de handelsweek afsloot als daler van de week.



Op EBITA-niveau kwamen de resultaten 8 procent onder de verwachtingen uit, meldden de analisten van Berenberg. Het bedrijfsresultaat, aangepast voor bijzondere posten, kwam uit op 35,1 miljoen euro, versus 34,2 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. "Echter, ondanks de misser bevestigde het concern goed op weg te zijn om te voldoen aan zijn outlook voor 2016, van ten minste 1,30 euro per aandeel", aldus Berenberg.



Intertrust boekte in de eerste helft van 2016 een groei van de aangepaste omzet exclusief bijzondere posten over het eerste halfjaar van 6,4 procent tot 176,7 miljoen euro, wat een groei in het tweede kwartaal impliceert van 5,1 procent tot 88,8 miljoen euro, 1 procent onder de verwachtingen van een omzet van 90 miljoen euro van Berenberg.



Kijkend naar de diverse divisies oordeelde Berenberg dat de autonome groei in Nederland in het tweede kwartaal met een groei van 6,6 procent solide was en op weg is de groeiraming van 5 procent voor het hele boekjaar te overschrijden. In Luxemburg trok de autonome groei aan tot 6,4 procent, tegenover 2,5 procent in het eerste kwartaal. Ook in Guernsey trok de groei aan. In de Kaaiman-eilanden hield de autonome krimp echter aan. Sprake was van een krimp van 10,7 procent, waar Berenberg rekende op -9 procent. In de rest van de wereld verslechterde de autonome groei in het tweede kwartaal tot 0,9 procent, van bijna 10 procent in het eerste kwartaal. Berenberg hanteert een koopadvies en een koersdoel van 23,00 euro voor Intertrust.



"Ik ben tevreden met onze gezonde resultaten voor de eerste helft van het jaar", zei bestuursvoorzitter David de Buck. "We blijven een solide pijplijn zien van activiteit en herhalen onze verwachting dat de aangepaste nettowinst per aandeel dit jaar tenminste 1,30 euro zal zijn."



Daarnaast meldde de bestuurder dat het aangekondigde vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU het Europese belastinglandschap verder kan fragmenteren, maar naar verwachting geen negatief effect zal hebben op het bedrijf, afgezien van een valuta-effect. "We geloven fundamenteel dat landen zullen blijven concurreren om een klimaat te creëren dat bevorderlijk is voor investeringen", zei bestuursvoorzitter David de Buck in een telefoongesprek met analisten, wijzend op recente voorstellen in Engeland en België om de vennootschapsbelasting te verlagen.



Plannen van wetgevers om nationale belastingregimes beter op elkaar af te stemmen gaan Intertrust niet schaden, verwacht de topman. Een recent door de EU aangenomen pakket maatregelen tegen belastingontwijking laat de hoogte van belastingtarieven nog steeds aan het oordeel van de lidstaten over.



Een extra rapportageverplichting voor multinationals kan daarbij een bron van extra inkomsten worden voor het bedrijf. Intertrust verdient zijn geld met constructies die profiteren van belastingverschillen tussen landen.



"Het belastinglandschap zal constant veranderen. Een land kan aantrekkelijker of minder aantrekkelijk worden, en dat gebeurt niet in een dag. Er is duidelijk zicht op", aldus De Buck.



Alle optimistische woorden ten spijt verloor het aandeel op weekbasis 3,7 procent.



