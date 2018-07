Boeren zetten landbouwministers onder drukNa een zomer vol protesten zijn melkboeren en varkenshouders in Europa het zat. De lage prijs voor melk en varkensvlees kost hen bijna de kop, stellen zij. De boeren eisen van de Europese politiek maatregelen, maar of de ministers van Landbouw daartoe bereid zijn en daarover maandag een compromis weten te sluiten is maar de vraag.Russische boycotBoeren in Europa hebben te lijden onder een Russische boycot op Europese landbouwproducten. Daarnaast is de vraag uit onder meer China lager dan verwacht, is regelgeving complexer geworden en dus zijn de kosten gestegen. Bovendien is er sinds de afschaffing van de melkquota weer sprake van overproductie in de melksector. Daardoor zakt de prijs van melk verder.BonusMaar oplossingen zijn niet eenvoudig. Een (eenmalige) bonus voor een liter melk of een kilo vlees is op de korte termijn aardig, maar daarmee is geen structurele oplossing voor het probleem gevonden. Bovendien moest de zuivelsector met de afschaffing van de melkquota, die de productie in Europa inperkte, meer marktgeoriënteerd worden. Het al dan niet tijdelijk weer invoeren van quota of het beboeten van overproducerende boeren zou een stap terug zijn naar productiemanagement. Iets wat Nederland niet ziet zitten.De tegenstellingen tussen de EU-landen zijn bovendien ook vrij groot. In Frankrijk en België gaat het om melkboeren, in Nederland zit de meeste pijn met name bij de varkenshouders. Maar ook de politieke houding ten opzicht van de landbouwsector verschilt enorm.CompromisHet is mede aan Europees commissaris Phil Hogan (Landbouw) om tot een compromis te komen. Eerder waarschuwde hij al dat hij er niet voor is om hervormingen terug te draaien. „De melkquota zijn voorgoed verdwenen.”Mogelijk dat de zogeheten superheffing die Brussel nog dit jaar voor het laatst ontvangt uit de boetes van te veel producerende melkboeren, kan aangewend worden om boeren te helpen. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Landbouw) wil dat geld dat Brussel binnenhaalt door de superheffing inzetten voor versterking van de varkenshouderij, de melkveehouderij en de export. Ze wil dat maandag in het overleg met haar EU-collega's bespreken.