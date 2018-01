TomTom « Terug naar discussie overzicht

Hier een kleine samenvatting van mijn commentaar, aangevuld met enig voortschrijdend inzicht, op het jaarverslag 2014.



In mijn ogen creert Tom2 de navolgende spaarpotten:

a) deferred revenues,

b) onduidelijke (en waarschijnlijk minimale) waardering onderhanden werk,

c) verhoogde afschrijving op de databasis.



Ad a) De hoogte van de deferred revenues worden bepaald door IFRS. Ook Garmin heeft zo`n verplichting op de balans. De toename van deze post is echter sterker dan bij Garmin (door groeiende portefeuille). De post deferred revenues bestaat voor 80% uit EBIT (vaste lasten zijn al genomen in voorgaande jaren).



Ad b) uit de analisten conference call naar aanleiding van de 2014 Q4 cijfers blijkt dat er wel degelijk een post onderhanden werk is. Het is echter nauwelijks niet substantieel zichtbaar voor de buitenwacht.



Ad c) afschrijvingen zijn hoog en ongelijk verdeeld over de BU`s.

De post afschrijvingen/amortisatie bij zowel Licensing en Automotive en Consumer bedroegen in 2014: resp. 41,3%, 48,6% en 3,5% van de omzet).



De amortisatie heeft grotendeels betrekking op de databasis (2014: 81,6% van Euro 114,7 mio, 2013: 74,6% van Euro 117,4).



Gevolg is dat de EBITDA als percentage van de omzet merkwaardige verschillen laat zien:



EBITDA in % van revenues 2014/ 2013

Consumer 8,93/ 8,68

Automotive 18,28/ 34,08

Licensing 26,90/ 26,80

Telematics 35,50/ 33,40



Uitgaande van een correcte verdeelsleutel voor het verdelen van de indirecte (amortisatie) kosten, trek ik de conclusie is dat Consumer in beide jaren een veel te laag rendement heeft laten zien (had ook tussen de 25 en 35% moeten liggen) en dat Automotive in 2014 heeft geleden onder onder de ontwikkelkosten tbv PSA, VW en andere opdrachtgevers.



Automotive en Licensing kunnen de hoge amortsatielasten niet dragen gezien hun negatieve EBIT (2014: Automotive -Euro 28,6 mio, Licensing - Euro 11,3 mio). Alleen op Telematics scoort goed.



Voor de lage resp. negatieve EBIT`s zijn in mijn ogen de volgende verklaringen:

* Tom2 schrijft te veel af op haar databasis (waarom wordt er jaarlijks netto (afschrijvingen minus investeringen) Euro 25 mio op afgeschreven terwijl de economische waarde waarschijnlijk hoger is als de boekwaarde?

* De grootste kostenpost is personeelslasten (2014: Euro 248,3 mio (+2,8% tov 2013). Maar liefst 66,9% (2013: 64,8%) van het totale personeel had daarbij betrekking op R&D. Van de toelichting eind 2014 afgedrukt in de Telegraaf weten we dat R&D inmiddels decentraler wordt aangestuurd en daardoor effectiever werkt. Sales kosten evenals R&D drukken bij Tom2 veel zwaarder op de bruto marge dan bij Garmin het geval is. Deze kosten, die deels stammen uit een tijdperk dat de omzet van Tom2 veel groter was zouden derhalve niet verder moeten groeien nu Tom2 weer gaat groeien.



Doordat de totale operationele kosten vrijwel vast liggen leidt elke verhoging van de bruto marge tot een verhoging van de EBIT. Voor 2015 wordt de wpa outlook, ondanks de voorspelde groei van de omzet met Eur 50 mio (voornameijk bij Telematics en Sportwatches), gedrukt door een gedaalde marge als gevolg van de gestegen $ en toename van HAD kosten. Goddijn kiest er kennelijk niet voor om de HAD kosten te activeren.

Daarnaast hebben we nog dark horses zoals de PND omzet (gaat deze verder stabiliseren?) en de Go Mobile app en later dit jaar de Apple Car play lancering. In genoemde conference call is er weinig aandacht gegeven aan deze nieuwe ontwikkelingen. Het zou me niets verbazen dat de Q1 2015 cijfers een positieve update van de forecast bevat.