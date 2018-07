@ Otto, ik moet diversificeren ivm dat ik niet te veel risico per post wil lopen. Ik wil een redelijk rendement en dat is tegenwoordig lastig te vinden. Duitsland is een grote markt waarvan ik de indruk heb dat er best een aantal bedrijfsleningen zijn die interessant zijn. Linde AG is een groot stabiel bedrijf www.the-linde-group.com/en/index.html en de obligatie is interessant als hij blijft doorlopen.@ Devil, naar aanleiding van een posting van je en het feit dat ik Rickmers niet via Binck kopen kon, ook een rekening in Duitsland geopend bij Cortal. Een aantal van de obligaties in je portefeulle al tegen gekomen :) ga nog eens kijken of er interessante voor me bij zitten. Bedankt.