Een stuk over Fluoride

Verder is aangetoond dat fluoride hersenen beschadigen, het IQ verlaagd. Ook word het in verband gebracht met ADHD, Autisme en Alzheimer en kanker.

Aangezien ik door enkele op IEX toch al gezien wordt als de complot denker. Neem ik maar het initiatief om een aantal complotten in een draadje onder de aandacht te brengen.Uiteraard zullen velen de berichten hier belachelijk gaan maken, wat een simpele manier is om geen antwoord te hoeven geven op lastige vragen. Over het algemeen zijn het onderwerpen waar niemand ook maar iets vanaf weet, ook ik niet. Laat staan er onderzoek naar heeft gedaan.Ik zijn echter mensen die wel onderzoek hebben gedaan naar aanleiding van complot theorieën en daarbij belangrijke vragen stellen.Mocht het je denken dat het allemaal onzin is, dan kun je het altijd nog zien als een spannend verhaal, want dat is het zeker!Hierbij dus een draadje voor alle spannende verhalen over illuminati, 911 en nog veel meer.Aanleiding om dit draadje te starten is omdat ik allereerst het volgende graag wilde delen:gekopieerd uit onderstaande link:Men constateerde nog iets anders: de tanden en kiezen van de gevangenen werden heel hard en kregen een geelbruine kleur. Dit heeft een of andere sluwe geest op het idee gebracht om fluor toe te gaan voegen aan tandpasta en de complete tandheelkundige 'wetenschap' (die ook beweert dat het nog giftigere kwik in amalgaamvullingen totaal niet gevaarlijk is) ervan overtuigd dat fluoride zorgt voor een steviger gebit, waardoor deze ook fluorbehandelingen aan kinderen (!) zijn gaan geven.Wat er in werkelijkheid gebeurt is dat je tanden verharden als REACTIE op dit uiterst giftige goedje. De tanden worden niet stevig, ze worden broos (daarom kan er ook zomaar ineens een stuk tand of kies afbrokkelen). De geelbruine kleur is een soort geelzucht van de tanden en kiezen, een teken dat je lever de grootste moeite heeft om de fluor te ontgiften. Het gebruik van fluoride en kwik in de tandheelkunde valt niet goed te praten, het is ronduit toxisch en gevaarlijk, vooral omdat het gebit zich zo dicht in de buurt van de schildklier bevindt. De waarheid is dat toxische industrieën hun afvalproducten in onze monden kunnen dumpen, wij zijn de sluitpost van de industrie!Dit alles zo gelezen hebbende, kan ik alleen maar concluderen dat fluor schadelijk voor de gezondheid is. eindtijdnieuws.blogspot.nl/2011/10/he... (illuminatiekaart hier getoond, komen we later waarschijnlijk nog wel op terug)Drinkwater in Nederland is lang niet altijd fluorvrijDe norm van het Nederlandse Waterleidingbesluit 2001 is aan de hoge kantWie wil weten of en hoe veel fluoride er in het drinkwater uit zijn eigen kraan zit, wende zich beter tot de website van zijn eigen waterleidingbedrijf. Ga naar de homepage en zoek de pagina over kwaliteit/samenstelling van het geleverde drinkwater. De meeste bedrijven melden een fluoridegehalte van 0,05 tot 0,25 mg/l. Alleen in Noord-Holland is het drinkwater werkelijk fluorvrij.Als je denkt dat er in complot theorieën een kern van waarheid zit, dan kan je na het lezen van dit artikel afvragen waarom multinationals zo graag de controle willen hebben over de waterbedrijven?Wellicht verder gezocht, kun je je ook afvragen of er bedrijven zijn die opzettelijk het drinkwater wil verkloten door middel van fracking het winnen van schaliegas.