Perpetuals, Steepeners« Terug naar discussie overzicht

quote: Braams schreef op 11 april 2014 12:17:



Maar het meest vreemde vind ik nog de "Interest deferral" passage uit het prospectus:

"The Issuer may, in respect of any Optional Interest Payment Date, elect to defer payment of all (but not some only) of the interest accrued to that date and the Issuer shall not have any obligation to make such payment on that date."



Prospectus is hier te vinden:



Heeft iemand nog een bepaalde mening over deze obligatie?



Any interest in respect of the Notes not paid on an Interest Payment Date as a result of a deferral (whether optional or mandatory), together with any other interest in respect thereof not paid on any earlier Interest Payment Date, shall, so long as the same remains unpaid, constitute Arrears ofInterest.Unless the Notes are previously redeemed or purchased and cancelled in full, the Issuer will redeem the Notes at their principal amount, together with all Arrears of Interest and further interest accrued on 8 April 2044 (the Maturity Date)Bij de uitgifte zat er een kinderslotje op.The denomination of the Notes will be EUR 100,000 and integral multiples of EUR 1,000 in excess thereof, up to and including EUR 199,000.Op de beurs nu dus ook in kleinere coupures verkrijgbaar.