'Wietaandelen' gaan als een raket



DONDERDAG 9 JANUARI 2014, 21:44 uur | 133 keer gelezen



NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De legalisering van mariuhana in de staat Colorado heeft geleid tot een ware koersexplosie bij een aantal beursgenoteerde wietbedrijven. Zo schoot de koers van Hemp Inc in de afgelopen 3 dagen met 205 procent omhoog tot 8 dollarcent. De koers van vrijwel alle wietbedrijven is lager dan 1 dollar, maar de verwachtingen zijn hooggespannen.





“De vraag naar marihuana is onverzadigbaar”, aldus bestuursvoorzitter Bruce Perlowin van Hemp Inc. Hij noemt het een “schranspartij in de aanloop naar de geboorte van een nieuwe industrie.”



Andere aandelen die profiteerden van speculanten zijn GreenGro Technologies en Tranzbyte Corp, dat wiet verkoopt in Colorado. De koers van GreenGro is dit jaar met 1714 procent gestegen tot 80 dollarcent, Tranzbyte steeg 310 procent in 5 handelsdagen en was voor het eerst in 11 maanden meer dan 10 cent per aandeel waard.