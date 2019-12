Antonov « Terug naar discussie overzicht

Antonov: Beëindiging beursnotering en lichting van de aandelen

Als u belegde in aandelen Antonov, zijn deze dinsdag 23 juli 2013 uit uw portefeuille gelicht.



Reden voor lichting:

Euronext Amsterdam heeft per 30 mei 2013 de notering beëindigd, waardoor handel in aandelen Antonov niet meer mogelijk is.



Reden voor beëindiging beursnotering:

Antonov heeft Euronext Amsterdam niet geïnformeerd over nieuw uitgegeven aandelen. Dit is tegen de regels van Euronext. Antonov is werd daardoor op Euronext niet meer officieel genoteerd (‘op het strafbankje gezet’). Antonov kreeg vanaf dat moment 90 dagen om opnieuw te voldoen aan de voorwaarden zodat ze weer tot de officiële notering toegelaten konden worden. Daar heeft Antonov niet aan voldaan waardoor Euronext per 30 mei de notering heeft beëindigd en de aandelen worden daarom uit de portefeuilles gelicht.



Alle nog lopende koop- en verkooporders zijn op woensdag 29 mei 2013 na het sluiten van de beurs al geroyeerd.



Voor de afwikkeling van de liquidatie wordt geen provisie in rekening gebracht.