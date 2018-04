Bolo,



NOG NIET voor jullie in Nederland van toepassing, maar ik denk dat het niet lang gaat duren.

Beleggers zijn altijd een melkkoe voor de Overheid geweest. Ik heb nu al enkele keren in de KK van IEX asangegeven dat belastingmaatregelen wel degelijk , zelfs grote impact kan hebben op de portefeuilles, op de vermogensrangschikking van beleggers in een bepaald land.



Houd het in ieder geval een beetje in je achterhoofd. Enkele maanden geleden verschenen de eerste conclusies, dit weekend volledig uitgewerkt met nuchtere getallen. De belastingmaatregelen in België hebben een grote impact gehad op de verdeling van de beleggingen. Je krijgt op een schitterende manier de Lesaffer-curve in de praktijk gepresenteerd. Dus hoe hoger je een bepaalde belegging gaat belasten...dan gaan de burgers in hun portefeuille aan het schuiven. Tot toch wel heel opmerkelijke opbrengstverminderingen voor de overheid tot gevolg: Bijvoorbeeld slechts de Helft (!!!) van de dividendbelasting dan wat men begroot had. Beleggers pikken het dus gewoon niet dat ze maar blijven geplukt worden.





Ander mooi v orbeeld, ook al regelmatig besproken in de KK; De invoering van de Tobintaks, de taks op kapitaalsverrichtingen. Alles wat links is, is daar prominent voor....Tot enkele dagen geleden de hele opstelling van de Belgische regering plots is veranderd: men is erachter gekomen dat nogal wat bedrijven die heel grote transacties in belgië doen ( SWIFT) hebben aangegeven weg te gaan en nu aarzelt men wel degelijk. Wijsheid komt met de tijd, maar ook met de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.





In MIJN OPTIEK bij al je beleggingen ook rekening houden met het sociale klimaat. Kun je op je klompen aanvoelen dat ze aandelen of obligaties of onroerend goed weer eens zullen aanpakken, dan ben je daar toch voorzichtiger mee. In mijn eigen geval: Ik ben veel terughoudender geworden in onroerend goed, omdat ik op mijn klompen aanvoel dat dat de volgende melkkoe gaat worden. Mensen kunnen moeilijk weg met hun eigen huis en dus....belasten maar. Aandelen en obligaties kun je relatief snel omzetten, maar onroerend goed ligt moeilijker.



Het is NIET doorslaggevend, maar ook iets om rekening mee te houden. het verbaast mij nog steeds dat vrijwel heel Europa 25 tot 30 procent dividendbelasting heeft en Nederland slechts 15 procent....