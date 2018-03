Volkswagen « Terug naar discussie overzicht

'Maar , beste Atitlan, waarom nu toch in godsnaam een nieuwe draad?'Hoi Peter, eigenlijk had dat niet gehoeven, neem aan dat je deze draad bedoeltDat draadje was door Hans Heijkens goed getimed om in VW St. short te gaan.Misschien is dit daarom wel een ideaal moment om een niuwe topic over VW te beginnen, als ideaal moment om weer long te gaan.Of Vorzuege of Staemme dan de betere keuze is, is lastig.Voor mezelf heb ik voor Staemme gekozen, terwijl de analisten allen de Vorzuege preferen.Ik vind beide op waardering aantrekkelijk en beide zullen lt dan ook min of meer gelijk opgaan.Maar toen de Staemme 1000 euro deden, de VZ gewoon onder de 40 noteerden! Dat was waanzinnig.In mijn optiek zijn veel marktpartijen vanaf oktober 2008 daarom gelijktijdig short in Staemme gegaan en long in Vorzuege.Mijn gedachte bij de Staemme is nu dat de free float daar na de verwerving van een belang door Quatar zo gering is geworden terwijl er gelijktijdig grote posities short zitten, dat daarom zo maar nog eens een flinke squeeze bij de Staemme mogelijk is. Uiteraard lang niet zo bizar als in oktober 2008.Dat de St. niet meer in de Dax zitten, vind ik voor een fundamentele waardering niet bijster interessant en dat 'nieuws' is sowieso al meer dan ingeprijsd.Het is me de afgelopen weken opgevallen dat de omzet in St. erg hoog is in relatie tot de free float van maar ca 25 miljoen stukken. Een squeeze zou dus zomaar kunnen en het zou passen bij alle capriolen die dit aandeel al heeft vertoond.