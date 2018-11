Langzaam komt de economische activiteit weer op gang. Er gloort een bescheiden herstel van de export. Ook de investeringen lijken zich te gaan herstellen, al blijft de toegang tot bankkredieten moeilijk. Opdat de economieën weer groei zullen bereiken moet aan twee cruciale voorwaarden worden voldaan:

1. de overheidsinterventie in de financiële markten moet nog enige tijd duren

2. de huizenprijzen, zeker in de VS, moeten merkbaar stabiliseren.



Naar verwachting zullen de centrale banken in de loop van de tweede helft van 2010 stoppen met quantitative easing ter stimulering van de economie, ook wel de exitstrategie genoemd. Grote vraag is echter of de economie voldoende hersteld is om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen.

Het opkopen van (staats)obligaties en hypothecaire obligaties door centrale banken leidt tot een toename van krediet- en liquiditeitsrisico’s. Dat kan leiden tot kwalitatieve easing, waarbij centrale banken toenemende risico's accepteren voor risico van de samenleving . De schuldenberg is inmiddels zo enorm gegroeid dat de jonge en komende generatie kind van de rekening zullen zijn.



Quantitative easing kan leiden tot oplopende inflatie. Centrale banken kunnen daarom in de tweede helft van 2010 of misschien pas begin 2011 besluiten om de rente te verhogen. Dat heeft impact op de aandelenbeurzen maar ook op de waarde van de valuta’s met name EUR en USD.



Het herstel zal echter uitermate langzaam gaan. Het idee dat we na deze crisis weer het oude welvaartsniveau zullen bereiken is niet juist. Die oude welvaart was gebaseerd op oplopende schulden. We krijgen een andere realiteit, een transitie naar duurzaamheid en leefbaarheid.

Alleen al in Nederland verliezen we door de crisis 10% BBP, deels tijdelijk en deels permanent/langdurig. Om niet alles door te schuiven naar volgende generaties moeten pijnlijke maatregelen getroffen worden. Er zullen sructurele hervormingen doorgevoerd moeten worden. Zowel in de economie als op de arbeidsmarkt, in de sociale zekerheid en in het belastingstelsel.

Niettemin is de verwachting dat niet al in 2010 en mogelijk ook nog niet in 2011 bezuinigd zal worden. Maar op termijn zal er wel bezuinigd moeten worden. De werkloosheid zal komend jaar toenemen, vooal onder jongeren. Ondertussen zal er ook geïnvesteerd moeten worden, met accent op onderwijs, onderzoek en innovatie, zowel publiek als privaat. Bedrijven die hun balansen op orde hebben zullen zich niet alleen richten op klantbehoud maar ook investeren in hun merk en inzetten op innovatie om uiteindelijk sterker uit de crisis te kunnen komen.

Grote vraag is, komt er nog een dip. En dan heb ik het niet over het volatiele beursverloop, maar over de tweede V van de W-vormige dip zoals we die in maart hebben gezien. Verschillende economen verwachten die niet in 2010, maar als zo’n dip al komt sluiten ze niet uit dat dit in 2011 wel zal kunnen gebeuren.

Vooruitblikken is moeilijk en helemaal als het de toekomst betreft.



Ik wens jullie een voorspoedig en vooral gezond 2010.