quote: roos1971 schreef:

[quote=roos1971]

[quote=B&K]

Gaat lekker -85% voorbeurs. Ben blij dat ik hem vrijdag heb weggedaan en ingeruild heb tegen gnta. Wel een mooi instapmoment nu!

[/quote]



nee joh haha hier heeft iemand te veel handel met gnta gedaan en zet overal maar een paar nullen voor zijn verkoop haha.



als u naar levelstock kijkt is dit in geen geval 0.07



[/quote]



tenminsten dat lijkt mij het geval hier....

[quote=roos1971][quote=B&K]Gaat lekker -85% voorbeurs. Ben blij dat ik hem vrijdag heb weggedaan en ingeruild heb tegen gnta. Wel een mooi instapmoment nu![/quote]nee joh haha hier heeft iemand te veel handel met gnta gedaan en zet overal maar een paar nullen voor zijn verkoop haha.als u naar levelstock kijkt is dit in geen geval 0.07[/quote]tenminsten dat lijkt mij het geval hier....

Pacific Ethanol, Inc. (PEIX) Pre-Market TradingPacific Ethanol, Inc.May 8, 2009 Market Close: $ 0.62Did you know you can trade some stocks before the opening bell even sounds on Wall Street? Every trading day between 8:00 and 9:30 a.m. ET, traders take advantage of the Pre-Market trading session. Learn more about the Pre-Market trading session and how you can benefit from it.Pre-Market Trade ReportingPre-Market ChartsLast: $ .50 Pre-MarketHigh: $ .50Volume: 17,246 Pre-MarketLow: $ .071Price Pre-MarketShare Volume08:00 $ .50 1,00008:00 $ .39 32508:00 $ .25 1,00008:00 $ .071 4,20008:00 $ .071 4,20008:00 $ .071 4,20008:00 $ .071 1,90008:00 $ .071 421Mvg,Skip