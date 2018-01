ING Groep « Terug naar discussie overzicht

Goed nieuws!!



AMSTERDAM (ANP) - Het financiële concern ING stopt na dit

seizoen met de sponsoring in de Formule 1. De bankverzekeraar

zegt dit te doen in het licht van de bezuinigingen die onlangs

zijn aangekondigd.



ING stapte twee jaar geleden in de koningsklasse van de

autosport als hoofdsponsor van het Renault-team, waar nu

ex-wereldkampioen Fernando Alonso en Nelson Piquet junior voor

rijden. Aan het eind van dit jaar zou het driejarige contract

aflopen.



Met de sponsoring van de Formule 1 is jaarlijks ongeveer 50

miljoen tot 100 miljoen euro gemoeid. ING zelf heeft nooit

concrete bedragen genoemd. Volgens het concern is door de

sponsoring de naamsbekendheid flink toegenomen, vooral in Azië

en andere groeimarkten.



ING kondigde vorige maand al aan dat dit jaar 40 procent

wordt bezuinigd op de sponsorkosten. Het bedrijf liet toen ook

weten dat binnen het gehele bedrijf zevenduizend banen

verdwijnen. Het concern is in de problemen gekomen door de

kredietcrisis. De Nederlandse staat is daarom al twee keer

bijgesprongen.



De bemoeienis met de Formule 1 is volgens een woordvoerder

van ING ,,de eerste echte internationale campagne'' die het

bedrijf heeft gevoerd. Het concern blijft actief in de sport,

maar dan op kleinere schaal. Zo is dochterbedrijf Nationale

Nederlanden sponsor van het Nederlands voetbalelftal. In de

Verenigde Staten is de bankverzekeraar geldschieter van de

marathon van New York.



In december kondigde het Japanse autoconcern Honda ook al

aan zich terug te trekken uit de Formule 1.



