'Zwaarste berenmarkt in 100 jaar op komst'

Volgens Royal Bank of Scotland moeten beleggers zich de komende maanden opmaken voor een van de zwaarste berenmarkten van de van de afgelopen honderd jaar. 'We staan aan het begin van een bijzonder vervelende periode,' klinkt het. 'Wees voorbereid.'

Volgens Bob Janjuah, kredietstrateeg bij Royal Bank of Scotland (RBS) gaan de aandelen- en kredietmarkten de komende drie maanden wereldwijd een heuse crash tegemoet. Die zou in hoofdzaak te wijten zijn aan de hoge inflatie, die verlammend werkt voor de centrale banken.



Royal Bank of Scotland verwacht dat de Amerikaanse S&P500-index tegen september met meer dan 300 punten zal zijn teruggevallen tot ongeveer 1.050 punten. Maar ook de Europese en de Aziatische beurzen zouden niet immuun blijven voor de malaise.



De iTraxx-indexen, graadmeters voor het faillissementsrisico voor Europese obligaties, kunnen de komende maanden fors de hoogte ingaan nu een nieuwe paniekgolf de kredietmarkten overspoelt. 'Ik denk niet dat ik het nog duidelijker kan stellen: als je in krediet investeert, focus dan op kortetermijnbeleggingen en niet-cyclische, defensieve waarden,' zegt Janjuah in de Britse krant The Daily Telegraph. Janjuah werd een bekendheid in de Londense City toen hij vorig jaar al waarschuwde voor de kredietcrisis.



'Momenteel is cash een veilig toevluchtsoord,' meen de strateeg. 'Je geld en je job niet verliezen, daar gaat het momenteel om.'



Volgens Janjuah hebben beleggers nog respijt tot juli, omdat Amerikaanse beleggers tot dan geld kunnen spenderen dat ze terugbetaald krijgen van de belastingdiensten. Maar eens dat 'belasting-effect' is weggeëbd en de impact van de hogere olieprijzen zwaarder begint door te wegen zal Wall Street onder druk komen te staan.



Van de centrale banken hoeven beleggers alvast weiniig heil te verwachten, meent Royal Bank of Scotland. Zowel de Amerikaanse als de Europese centrale bank kan de rente immers niet verlagen om de economie weer aan te zwengelen. Daarvoor is de inflatie immers te hoog, als gevolg van de hoge olie- en voedselprijzen. 'Voor de inflatie zal dalen zal de economie mogelijk nog veel meer moeten afkoelen,' is de conclusie van de Britse bankgroep.



Pieter Suy