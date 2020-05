Daytraders « Terug naar discussie overzicht

Hoe ik dat weet ... nou ... heb al bij enkele brokers demo-account gehad ... en dan zie je dat WH SelfInvest en GFT identiek zijn muv de logootjes :) Software, rapportage, alles ... en vermits zo'n software ontwikkelen niet een weekje werk is door 1 of 2 programmeurs, moet er wel 1 van de 2 de andere gebruiken.Als je dan weet dat GFT ook white-labels doet, is de link natuurlijk snel gelegd ...Dan zou je nog kunnen denken dat GFT white-label is van WH, maar dat lijkt me dan weer onwaarschijnlijk als je 't aantal kantoren met elkaar vergelijkt :)Forexbastards met korreltje zout ... heel simpel ... er zal wel 1 en ander waar zijn wat daar staat, maar veel van de mensen die klagen, zijn vooral scalpers. Zij hebben een groot aantal brokers niet graag, en de brokers hebben hen niet graag. En je ziet nou eenmaal meer mensen die klagen over iets, dan mensen die positief zijn over iets (dat is met alles zo, van IT, over sport-diensten, over alles eigenlijk ... een mens gaat sneller zijn ongenoegen posten dan zijn genoegen).Is idd zoals je zegt ... je moet zelf je plan trekken. Daarom probeer ik nu een strategie uit te werken die op demo-platform werkt, maar straks ook in de realiteit (strategie waar 1 of 2 pips per trade niet veel uitmaken, wat bijv wel 't geval is bij scalpers) ... heb alleen schrik dat 't langer gaat duren dan ik wil ... maar goed, wacht liever wat langer met echt geld, dan dat ik straks bij de zovelen hoor die na 6 maanden hun eerste kapitaal kwijt zijn ...Wat voor mij 't belangrijkste is, is dat je weet dat ze niet consequent tegen hun klanten traden, en dat ze solvabel zijn, zodat je geld niet opeens helemaal weg is. Dan blijft er natuurlijk nog allerhande risico over, maar daar kan ik dan wel mee leven.Greetingz,Koen<