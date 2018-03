KPN « Terug naar discussie overzicht

hetNieuws | economie | 22-02-2007

digitaal netwerk / Sluiten wijkcentrales KPN klap voor concurrentie

door Vincent Dekker

KPN maakt zijn nieuwe digitale netwerk veel efficiënter. Zo bespaart het per jaar 850 miljoen euro, maar laat zijn concurrenten de rekening betalen.

Die verzuchting komt van Hans Rietkerk, oprichter/topman van BBned, één van de laatst overgebleven concurrenten van KPN met een ’eigen’ netwerk.



„KPN heeft het echt goed aan de buitenwereld verkocht. Ze hebben iedereen doen geloven dat het om innovatie gaat, en daar zijn we natuurlijk allemaal vóór. Maar in feite maken ze gewoon hun oude netwerk veel efficiënter door oude wijkcentrales te sluiten. Dat is niet nodig voor de innovatie, maar gaat wel ten koste van de concurrentie”, zegt Rietkerk



Telecomtoezichthouder Opta heeft na eerdere klachten al bepaald dat KPN de centrales nog een paar jaar open moet houden, totdat de huidige apparatuur van concurrenten is afgeschreven. Uit nieuwe marktanalyses blijkt echter dat het sluiten van die centrales vervolgens alsnog tot het verdwijnen van de concurrentie gaat leiden.



KPN legt een zogeheten All-IP net aan: glasvezel tot aan de straatkasten, waarna bijna alle wijkcentrales kunnen worden verkocht. Dankzij die verkoop levert de modernisering eenmalig netto een half miljard op. Vervolgens bespaart KPN per jaar ook nog eens 850 miljoen (zie kader). Bijkomend voordeel is dat er sneller internet mogelijk wordt: 30 tot 50 megabit per seconde, in plaats van de 20 die adsl nu maximaal levert. Daarmee komt hdtv via het KPN-net binnen bereik. En daarom presenteert KPN All-IP ook als zijnde een mooie innovatie.



Voor de concurrenten ziet het plaatje er minder mooi uit. Als de wijkcentrales verdwijnen moeten Tele2 en de anderen kiezen: of zelf glasvezel naar 28.000 straatkasten leggen en daarin eigen apparatuur plaatsen, of het hele traject van huis tot straatkast plus de glasvezelverbinding naar een nationale centrale van KPN huren.



„Het eerste is eigenlijk niet reëel”, aldus Rietkerk van BBned. „Het marktaandeel van concurrenten in individuele straatkasten is te klein om dat rendabel te maken. Gemiddeld zijn driehonderd huishoudens op één straatkastje aangesloten. Maar daarvan maken er honderd geen gebruik omdat ze alleen mobiel bellen of via de tv-kabel. Van de overige 200 huishoudens heeft KPN ruim de helft als klant en verdelen de concurrenten de rest, oftewel: enkele tientallen per KPN-concurrent. Als je daarvoor eigen lijnen aanlegt, ben je altijd duurder uit dan KPN en is concurreren bij voorbaat onmogelijk.”



Het alternatief wordt dat BBned en anderen ruimte huren op de KPN-glasvezel. De prijs die KPN daarvoor in rekening brengt, moet lager zijn dan wat KPN de consument vraagt. Maar omdat het netwerk zo goedkoop wordt, zowel in aanleg als in onderhoud, kan KPN consumenten zeer lage prijzen rekenen en toch nog winst maken. Dan blijft er geen marge over om concurrenten nog iets te laten verdienen.



De oplossing, aldus Rietkerk van BBned, is dat de wijkcentrales voorlopig open blijven totdat er een concurrerend en geheel open glasvezelnet tot aan elke voordeur ligt waarvan KPN en concurrenten tegen dezelfde voorwaarden gebruik kunnen maken. Maar dan loopt KPN voorlopig 1,4 miljard aan inkomsten mis, plus een flink deel van de efficiency-voordelen.



Een alternatief is dat de Opta KPN dwingt de prijs voor consumenten zó hoog te houden dat er nog een marge overblijft voor concurrenten. Maar dan laat je consumenten extra betalen louter en alleen om bepaalde ondernemingen in overeind te houden.



Aanvankelijk was de Opta heel positief over All-IP en wilde het KPN zo min mogelijk beperkingen opleggen. Maar na een nieuw onderzoek is ook de Opta gaan twijfelen. Binnenkort moet blijken hoe de toezichthouder dit dilemma denkt op te lossen.