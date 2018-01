Air France - KLM « Terug naar discussie overzicht

RTRS-'Nederland in de fout met luchtvaartverdrag VS' (2)

LUXEMBURG (ANP) - Nederland is in de fout gegaan met het

luchtvaartverdrag met de Verenigde Staten, vindt de

advocaat-generaal Paolo Mengozzi van het Europees Hof van

Justitie in Luxemburg. Dit verdrag bepaalt dat Nederlandse

luchtvaartmaatschappijen op alle luchthavens in de VS mogen

vliegen. Omgekeerd mogen Amerikaanse vervoerders alle

Nederlandse vliegvelden aandoen.



De advocaat-generaal adviseert de rechters dat Nederland

niet het recht heeft om verdragen over een vrij vliegverkeer te

sluiten, maar dat moet overlaten aan de Europese Unie. Vonnissen

met dezelfde strekking zijn al in 2002 uitgesproken tegen acht

andere EU-landen. De Europese Commissie onderhandelt momenteel

namens alle EU-landen met de Verenigde Staten. De gesprekken

verlopen echter stroef.



De advocaat-generaal heeft tegelijk een inhoudelijk bezwaar

tegen het luchtvaartverdrag tussen Nederland en de Verenigde

Staten. Nederland heeft de VS het recht gegeven om

landingsrechten in te trekken als luchtvaartmaatschappijen niet

meer in handen zijn van de Nederlandse staat of onderdanen. De

advocaat-generaal vindt dit discriminerend: het mag geen

verschil maken of een maatschappij in handen is van Nederlanders

of van andere EU-inwoners.



De Nederlandse staat heeft bij het proces aangevoerd dat de

Europese Commissie te lang heeft getalmd met ook Nederland voor

het Europees Hof te slepen. De rechtszekerheid zou daardoor zijn

aangetast. De advocaat-generaal vindt dat verweer echter niet

overtuigend.



Nederland verwacht bovendien in een onmogelijke positie

terecht te komen als het luchtvaartverdrag wordt geschrapt. Als

er tegen die tijd geen vervangende overeenkomst bestaat tussen

de Europese Unie en de VS, ontstaat er een rechtsvacuüm. Dat zou

schadelijk zijn voor onder meer KLM.



Deze luchtvaartmaatschappij is echter niet bezorgd. De

overeenkomst tussen Nederland en de VS zal in ieder geval van

kracht blijven totdat de EU en de VS hun onderhandelingen hebben

afgerond, zo verwacht KLM. Als dit namelijk niet gebeurt, komt

het vliegverkeer tussen Nederland en de VS plat te liggen.



KLM en moederbedrijf Air France zijn voorstander van een

Europees verdrag, omdat dit de luchtvaartgroep veel

mogelijkheden zou bieden om verder te groeien. Een zogenoemd

open sky-verdrag bepaalt dat Amerikaanse en Europese

luchtvaartmaatschappijen vrij gebruik mogen maken van elke

luchthaven in de VS en Europa. Air France-KLM zou dan

bijvoorbeeld vanuit Londen naar Amerika kunnen vliegen. Dat is

nu nog niet toegestaan.



Het Europees Hof van Justitie doet over enkele maanden

uitspraak.



