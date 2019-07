BioPharma « Terug naar discussie overzicht

Weer wat nieuws. Gisteren een NASAA forum geweest over naked short selling. Experts van NASDAQ, NYSE, SEC allemaal aanwezig. Ontkennen het probleem niet. De oplossing is er denk ik voorlopig nog niet. Het is dus gewoon mogelijk om aandelen te verkopen die je niet hebt in amerika voor bepaalde partijen. 70% van de float van overstock staat inmiddels short. De illegale aandelen niet meegenomen. President van overstock heeft eergisteren 50k en gisteren 10K gekocht. Overstock is shopping season begonnen als 4e internet retailer. Ik heb er de afgelopen week wat gekocht want dit moet volgens mij boven de 40 kunnen. Anna

