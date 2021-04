Opmars bitcoin gestopt

De koers van bitcoin stond de afgelopen dagen onder druk. Berichten dat het Amerikaanse ministerie van Financiën financiële instellingen zou willen aanpakken die cryptomunten gebruiken om geld wit te wassen, zouden de oorzaak zijn van deze forse koersdaling. Dit is overigens nog niet bevestigd.

Ik heb het al eerder gezegd: wat hard stijgt, kan ook fors corrigeren. De recente daling van de cryptomunt is daarom in omvang ook geen uitzondering op eerdere correcties, maar lijkt het technische plaatje wel wat schade toe te hebben gebracht. De stijgende trend lijkt even voorbij.

8000%!

Bijna de volledige cryptomarkt moest de afgelopen dagen wat terrein prijsgeven, maar er is één opvallende uitzondering: Dogecoin. De cryptomunt die ooit als grap is opgericht, heeft de recente weken een opvallende koersexplosie laten zien waardoor het rendement op de munt voor dit jaar al op 8000% is komen te staan. De marktwaarde van Dogecoin heeft inmiddels zelfs de 10 miljard dollar bereikt.

Voor een munt waar eigenlijk geen onderliggende waarde aan vast zit, zijn dit bizarre ontwikkelingen. Vooral de speculanten die elkaar via de sociale media lijken op te jutten, zorgden, net als eerder ook bij het aandeel Gamestop gebeurde, voor deze enorme stijging. De ongefundeerde koerswinst lijkt dus geen lang leven beschoren, maar uiteraard moeten we de kracht van deze online communities niet onderschatten. Ik bekijk verderop het technisch plaatje van Dogecoin.

Bitcoin

De bitcoin heeft de afgelopen maanden al meerdere keren een terugval laten zien nadat er een nieuw all-time high op het bord werd gezet. Afgelopen week gaf ik al aan dat de kracht van de trend verder aan het afnemen was, omdat de toppen en bodems steeds verder in elkaar overliepen. Daarnaast nam ook het volume tijdens de stijgingen af.

Deze signalen blijken nu terecht, want de recente correctie heeft het technisch beeld wel wat schade toegebracht. Door de terugval onder de vorige koerstop is ook de langetermijn-stijgende trend afgebroken. De koers is uit het trendkanaal gezakt dat sinds eind vorig jaar intact was.

Bitcoin kan nu een meer zijwaarts koersverloop laten zien tussen de steun van de laatste koersbodem en de weerstand van het laatste hoogtepunt. Op nieuwe all-time hghs lijken we voorlopig even niet te hoeven rekenen.

Zijwaarts

Op de 4-uursgrafiek is de recente verzwakking goed terug te zen. De koers is teruggezakt onder de voorliggende toppen en stabiliseert momenteel boven de steun van de laatste koersbodem in de zone rond $51.000. Om het beeld niet verder te verzwakken, dient de koers boven deze steun te blijven. Het volgende vangnet wacht pas rond $43.000 en wordt gevormd door de top van januari.

Dogecoin

De koers van Dogecoin wordt, zoals ik al aangaf, vooral gepusht door retailbeleggers die elkaar vinden op online platforms. Daarnaast hebben tweets van onder andere Elon Musk en rapper Snoop Dogg de koers in het recente verleden een flinke boost gegeven. Het doel van de speculanten is om de koers op korte termijn verder te laten stijgen. Vandaag zou zelfs de dag zijn dat er geprobeerd wordt om een koers van 1 dollar op het bord te krijgen.

De langetermijngrafiek van Dogecoin is niet zo interessant om hier weer te geven. Na een lange vlakke periode is er alleen nog een rechte streep omhoog te zien die de recente koersexplosie weergeeft. Op kortere termijn valt echter op dat het maar zeer de vraag is of het de speculanten gaat lukken om de koers nu nog verder te laten stijgen.

Op de 4-uursgrafiek hieronder is de recente stijging goed terug te zien. De koers heeft de afgelopen dagen wel een nieuwe hogere koerstop weten te vormen, maar de kracht lijkt er even uit. Onderin de grafiek staat de momentum-indicator en die geeft aan dat deze hogere top met een stuk minder overtuiging is gevormd dan de vorige. Dat kan een signaal zijn van een naderende correctie. De bevestiging hiervoor komt wanneer de koers terugzakt onder de vorige koerstop.

Even gas terug

De brede cryptomarkt lijkt dus wat gas terug te nemen, waardoor de kans groot is dat we voorlopig even niet meer hoeven te rekenen op de vorming van nieuwe hoogtepunten. Bitcoin kan de komende tijd meer zijwaarts gaan bewegen zolang de steun intact blijft en zelfs de stijging van Dogecoin lijkt nu even voorbij.