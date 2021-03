Valse uitbraak voor bitcoin

De koers van bitcoin is de afgelopen dagen wat gecorrigeerd nadat er recent weer een nieuw all-time high op het bord werd gezet.

Werd de daling veroorzaakt door het mogelijke verbod op de handel in crypto's in India of deed een grote partij plotseling afstand van een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin, bijvoorbeeld om een digitaal kunstwerk aan te schaffen?

NFT's

Afgelopen donderdag maakte veilinghuis Christie's bekend dat het een NFT (Non-Fungible Token) heeft verkocht voor een bedrag van bijna 70 miljoen dollar. Een NFT is een digitaal eigendomsbewijs van een onderliggende waarde, vastgelegd in de blockchain. In dit geval ging het om de eigendomsrechten van een digitaal kunstwerk; de koper krijgt dus geen fysiek schilderij thuisbezorgd.

De aandacht voor de online handel in digitale eigendomsrechten groeit door de verkoop van bijzondere (dure?) digitale items. Vooralsnog lijkt de handel echter voorbehouden aan de nieuwe crypto-rijken die hiermee kunnen investeren in nieuwe cryptokunst.

Valse uitbraak

Waar de felle kortstondige daling van de bitoinkoers vandaan kwam, is niet helemaal duidelijk. Wat wel opvalt, is dat de stijgende trend door de recente correctie wat in kracht lijkt af te nemen.

Door de daling is de koers namelijk teruggezakt onder de laatste koerstop. De opwaartse uitbraak lijkt hiermee te worden geneutraliseerd, wat een eerste signaal van technische verzwakking oplevert.

Zolang de stijgende trend echter intact is, blijft het beeld redelijk positief. Pas als de opgaande fase wordt afgebroken en de steun rond $42.000 sneuvelt, zal er een verkoopsignaal worden gegenereerd.

Correctie

Op de 4-uursgrafiek is goed te zien dat de uitbraak boven de top van februari geen stand heeft weten te houden. De terugval onder de blauwe stippellijn heeft de doorbraak ongedaan gemaakt.

De komende dagen zal blijken of de stijgende trend sterk genoeg is om de koers weer op te vangen of dat er voorlopig een meer neutraal koersverloop mag worden verwacht boven steun $42.000. Het koersdoel van $70.000 lijkt voor nu even uit zicht.

Bitcoin Cash

Tot slot kijk ik vandaag nog even naar de technische stand van zaken bij het cryptopaar BCH/USD. De koers van Bitcoin Cash heeft al wat eerder een technische verzwakking laten zien: Bitcoin Cash is eind februari teruggezakt onder de top van januari. De stijging in maart bracht de koers terug naar het oude uitbraakniveau, maar heeft geen nieuwe hogere top opgeleverd.

De stijgende trend lijkt over te gaan in een meer neutrale fase tussen steun $380 en weerstand $600. Nu de koers op de bovenkant van deze bandbreedte is afgeketst, kan een nieuwe daling richting de steun niet worden uitgesloten.