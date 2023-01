5. Uniek, gepatenteerd, veilig, schaalbaar en toekomstbestendig ontwerp



Door het (deels of geheel gepatenteerde) ontwerp van o.a. elektrische straalfanmotoren in de vleugels hebben ze een veel hogere veiligheid én zijn ze veel stiller dan brandstof helikopters. Hierdoor wordt o.a. groen en stil cityhoppen mogelijk zonder landinsgbanen.



Lilium heeft geen beperkt aantal buiten propellers zoals andere eVTOL-lers.

Lilium heeft motoren (circa 18!) in de vleugels zélf verwerkt, waardoor er een veel hogere veiligheid gegarandeerd kan worden. Website Lilium:



The proprietary technology at the core of the Lilium Jet is Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) which we have refined through successive generations of aircraft demonstrators. Electric jet engines integrated into the wing flaps provide advantages in payload, aerodynamic efficiency and a lower noise profile, whilst also providing thrust vector control to manoeuvre the Lilium Jet through every phase of flight.



Het ontwerp van Lilium is schaalbaar naar vliegtuigen met meer passagiers. Er kunnen meer passagiers mee dan de meeste van de concurrenten, minimaal 6 bij de launch edition Lilium Pioneer.



De positionering van het toestel is up market zowel business als private. Later volgen liners.



Het ontwerp is toekomstbestendig dus mét piloot en/of autonoom-autopilot en/of remote control. Echt autonoom op vaste vervoerstrajecten mét passagiers valt overigens niet snel te verwachten, dat heeft namelijk ook nog niet gewerkt in de huidige vliegtuigindustrie of in de Tesla’s van deze wereld “hands on steer”. Bij vaste vrachtvervoerstrajecten zonder passagiers zou dat waarschijnlijk eerder mogelijk worden.