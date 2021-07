Aandeel TomTom AEX:TOM2.NL, NL0013332471

Naar aanleiding van het artikel in Financial Times waarin Willem Strijbosch ook aan het woord kwam heb ik nog eens zijn keynote teruggekeken op de Capital Markets Day. Hij vertelt daarin niet alleen wat TomTom doet, maar ook hoe groot deze markt volgens hun rekenmodel is en waar zij staan. Dit gaat dus niet om de hele markt van autonoom rijden, maar puur de kaarten voor autonoom rijden, waarin TomTom marktleider is en het aantal aanbieders zeer beperkt (vooral TT en HERE).Op 18 minuten komt het cijfermatige deel (deel daarvoor ook interessant)Enkele highlights voor wie geen zin heeft om te kijken :-)- Huidig marktaandeel TomTom 60%- De periode 2019 en 2021 is de periode waarin autobouwers kiezen met wie ze in zee gaan voor ADAS en HD Maps- Op dit moment is TomTom leidend in productaanbod, breedte en diepte. Loopt voor op HERE en Google op meeste gebieden- Vrijwel alle autofabrikanten bezig met testen van TT producten en diensten op dit gebied- Groei in ADAS en HD maps: 60% per jaar- Marktomvang 2025: 800 miljoen euro voor personenauto's- Marktomvang 2030: 3 miljard euro voor personenauto's- Die marktomvangen zijn voor personenauto's, dus *exclusief* robotaxi- Robotaxi marktomvang op korte en medium termijn kleiner dan personenauto's. Op langetermijn (veel) groter- Wat TomTom in Robotaxi (al dan niet via UBER) mogelijk kan verdienen zien ze als 'bonus' en zit niet in hun modelAangezien er 3-4 jaar zit tussen deals tekenen en op de markt komen is 2021, het jaar waarin de deals worden getekend in relatie tot de 800 miljoen marktomvang 2025. Indien TomTom dat 60% marktaandeel heeft kunnen behouden, zou dit betekenen 480 miljoen euro deal volume uit ADAS en HD maps.Hoe realistisch is het dat TT dat 60% marktaandeel behoudt? De alternatieve namen die je hoort zijn HERE en Goole:- HERE ligt achter op TomTom en toen in 2019 deze presentatie plaatsvond kon je er nog vanuit gaan dat BMW, Volkswagen en Daimler sowieso met HERE zouden gaan werken. En dus het overgrote deel van de rest met TomTom. Gezien berichten vanuit HERE is het aannemelijk dat die band zwakker is geworden. De Duitse drie zijn geen grootaandeelhouders meer, hebben deel positie verkocht en willen er naar verluidt vanaf. Ook willen ze niet meer dat HERE investeert in zaken waarvan het verdienmodel verder in de toekomst ligt en moeten ze deel van personeel ontslaan om in de zwarte cijfers te blijven.- Google. Die zijn gericht op de robotaxi wat een andere markt is en buiten die marktomvang van 800 miljoen per 2025 valt. In de video wordt dit haarfijn toegelicht.===Ik snap dus wel dat Goddijn zegt dat er hele grote vissen voor TT in het water liggen dit najaar wat deals betreft en dat ze ook verwachten een goed deel te winnen.