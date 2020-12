Aandeel OCI AEX:OCI, NL0010558797

Mestmarkt in 2026 ruim 200 miljard dollar waard

21-12-2020 08:19 - Na terugval vraag in Verenigde Staten.



(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde markt voor bemesting kende in 2020 een stevige dip, maar zal de komende jaren herstellen en in 2026 tot ruim boven 200 miljard dollar stijgen. Dat blijkt uit een rapport van Global Markets Insights.



In 2019 had de mestmarkt een omvang van 197 miljard dollar.



Het rapport vermijdt angstvallig het cijfer behorend bij de dip van dit jaar. In 2026 zal naar verwachting een omzet van 208 miljard dollar worden bereikt dankzij een jaarlijkse samengestelde groei vanaf 2020 van 3,2 procent.



Noord-Amerika was in 2019 goed voor 10 procent van de markt, en zal de komende jaren in een redelijk tempo groeien door de krimp in de Verenigde Staten. Die terugval van de vraag in de Verenigde Staten zou samenhangen met de internationale prijzen voor landbouwproducten en slechte weersomstandigheden. De onderzoekers verwachten herstel mede dankzij plannen om de graanproductie in Noord-Amerika te verhogen.



De industrie moet worden verdeeld in niet-organische kunstmest, bijvoorbeeld op basis van fosfor en fosfaten, en organische mest. Fosfor-gebaseerde kunstmest is goed voor een kwart van de niet-organische kunstmestmarkt.



Met name de vraag naar bemesting voor tuinen zal de komende jaren sterk toenemen, aldus het onderzoeksbureau. Het gaat dan om openbare parken, botanische tuinen en privé-tuinen, maar ook tuinen van hotels, restaurants en kantoren.



Centrale spelers in deze markt die in het rapport vermeld staan zijn CF Industries, The Mosaic Company, Sumitomo Chemical, Haifa Group en Yara International. Maar ook het in Amsterdam genoteerde OCI is actief in kunstmest.



Door: ABM Financial News.