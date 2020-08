Aandeel TomTom AEX:TTM, NL0013332471

Ik heb ze hoor, mijn stukken TT. En ik houdt ze ook nog vast. Maar ik wil hier toch even advocaat van de duivel spelen. Zien wat er uitkomt..



Ik zou hier graag gezonde discussie willen zien over de toekomst van dit navigatie bedrijf dat zich al zo lang in limbo bevindt..



PND's. Verkoop loopt enorm terug. Door Corona komt dit proces in een stroomversnelling terecht.

Want waarom zou je er nu nog eentje kopen, een Tomtommetje? Iedereen heeft gratis nav. software op de smartphone die prima werkt. Ik noem een Google Maps als grootste. Plus dat elke middenklasser en hoger van 10 jaar oud en jonger een navigatiesysteem aan b oord heeft Duur en onnodig geworden. Kansloos in mijn optiek. Alleen nog wat incidentele verkopen voor hardcore fans die niet veranderen en misschien ouderen zonder smartphone en een klassieker..

Andere producten zoals TT watches zijn allemaal op een fiasco uitgelopen..



App software: hebben ze sowieso verkeerd aangepakt. Kost sowieso een hoop. Ik noem een TomTom Europe dat een eeuwigdurende licentie had, geen kaartupdates meer voor deze. Kregen we een TomTom Go licentie van 5 jaar voor terug met een waardeloze, onhandige GUI, Is een miljoen keer door gebruikers aangeven dat de oude GUI van apps zoals TT Europa en miljoen keer beter, overzichtelijker en fijner en sneller is. Helaas weigert TT te luisteren naar haar klanten.. (ik ben trouwens gebruiker van beide apps, maar in de praktijk gebruik ik Google Maps. En dat zegt toch wel iets, denk ik.. Dus ook dat product heeft weinig toegevoegde waarde voor haar gebruikers meer in mijn optiek. Waarom betalen voor een dienst die gratis is.. Gratis traffic info en voor de flitsers pakken we gratis app Flitsmeister.. Dus wat moeten we dan nog met TT Go?



Telematics: is verkocht, was een kroonjuweel, enige divisie die geld in het laatje bracht..



Tele Atlas: TT bezit nog steeds het veel te duur aangeschafte TA(Tele Atlas)voor 2.9 miljard een kaartenbouwer. Hebben ze miljarden op moeten afschrijven.. Maar TA heeft voor big tech nog wel enige waarde..



Zelfrijdende auto technologie en kaarten: Is nog veel en veel ver weg gaat zeker nog 5 tot 10 jaar duren voordat je de eerste op de weg gaat zien en ergens tussen de 20 en 50 jaar voordat het een wel ingevoerd begrip gaat worden.. Corona heeft ook hier zeker nog een extra 2 jaar vertraging opgezet..



Conclusie: Goddijn en de zijnen hebben te laat ingezet op het enige dat in de toekomst nog wat waarde kan creëren, de zelfrijdende auto technologie. maar ze zijn veel te klein in de wereld van de Big tech bedrijven zoals Alphabet , Apple, Microsoft. (waarde TT 800 miljoen, waarde Apple: 140 miljard, over die orde van grootte praten we globaal) Alleen verder gaan is kansloos. Goddijn moet nu al gaan praten met de Big Tech bedrijven en als Corona weer de wereld uit is, nu verkopen levert uiteraard helemaal een waardeloze orijs op. zien dat hij zijn "speeltje' verkoopt of anders een zwaar samenwerkingsverband aan gaat met één van de big tech spelers.. Voordat TT helemaal is doodgebloed. Afgezien van 1 of bejaarde, grijze cashcows die op omvallen staat. Heeft TT gewoon voor aandeelhouders als bedrijf niets meer te bieden in de nabije toekomst. Een stand alone situatie voor TT gaat daarom onhoudbaar zijn . Het wordt tijd dat de bejaarde Goddijn dat ook eens zelf inziet en A: het bedrijf verkoopt of dus een groot samenwerkingsverband aan gaat dat waarde voor de aandeelhouders gaat creëren. en B: het stokje overdraagt aan een jonge CEO die wel van deze tijd is, eentje met veel feeling voor een zeer snel veranderend digitaal landschap in de navigatie wereld. Want ik denk dat Harold Goddijn die man niet meer is met zijn bijna 70 jaar..



Graag een AB-tje als u het met mij eens bent, en/of uw mening over TT en waar het naar toe moet in de toekomst met dit afstervende navigatiebedrijf.. Waarvoor dank alvast