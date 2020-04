Ordina Beheer « Terug naar discussie overzicht

*** Ik weet dat deze post niet thuishoort in "Ordina beheer", maar ik zie nergens anders de mogelijkheid om een topic aan te maken. Kan een moderator deze post aub op de correcte plaats zetten?" ***Beste beurskenners,“Beleggen op de beurs is op lange termijn één van de beste manieren om uw geld te laten renderen. De voorbije 118 jaar brachten aandelen gemiddeld 9,6 procent per jaar op, leert een studie van Crédit Suisse. Weinig andere investeringen renderen beter.” (bron: De Tijd)Bovenstaande stelling moet uiteraard met een korrel zout genomen worden (mogelijk wordt er hier geen rekening gehouden met inflatie), maar het zorgde er wel voor dat ik me alsmaar meer in de beurs ging verdiepen. In de zomer van 2019 vond ik mezelf nog te onbeslagen en twijfelde ik ook aan het instapmoment. In de komende weken en maanden acht ik de tijd echter rijp om de sprong te wagen.SituatieschetsAls beginnende belegger wil ik €10.000 investeren in trackers en aandelen.BeleggingshorizonHet gaat hier om cash die ik zowel op korte als lange termijn niét nodig heb. Ik ben dus bereid mijn portefeuille 15 tot 30 jaar te laten rijpen.BrokerIk zou willen werken met orders van €1.000 en hoor uit mijn omgeving veel goede zaken over Binck Bank. Voorts lees ik positieve woorden over DeGiro, maar als Belg is dat een klein beetje omslachtiger wat betreft belastingaangifte.(1) Is Binck Bank oké voor hetgeen ik voor ogen heb (zie verderop) of raad je mij toch een andere broker aan? Zijn er speciale acties die ik niet mag laten liggen? Op binck.nl zie ik bijvoorbeeld ‘€500 gratis transactietegoed’, maar op de Belgische variant niet.Portefeuille voorstelIn de huidige coronatijden ben ik op zoek gegaan naar bedrijven met genoeg cash om de crisis te doorstaan, maar ook aandelen die in mijn ogen te hard afgestraft zijn. Ik ga niet elk aandeel afzonderlijk bespreken, maar heb me in totaliteit vooral gebaseerd op de groepswinst, nettokasstroom, eigen vermogen en de schuldgraad.De overgrote meerderheid slaagt er niet in om met individuele aandelen de markt te verslaan. Daarom wil ik de helft van mijn portefeuille besteden aan ETF’s en holdings, namelijk:• MSCI World Index ETF• Ishares MSCI World Energy ETF• Sofina• Brederode• En dan ben ik nog op zoek naar een ETF die focust op de FAANG (+ M) aandelen. Ik kwam uit bij “Invesco QQQ” en “PRO Shares Online Retail ETF”, maar deze zijn volgens mij niet beschikbaar op Binck / andere brokers.(2) Welke ETF raad je mij aan voor top tech bedrijven als Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google (Alphabet) en eventueel Microsoft?De andere helft wil ik besteden aan individuele aandelen. Echter zit ik na een lange oefening aan 10 mogelijke aandelen. Om de transactiekosten niet aan het potentiële rendement te laten vreten verkies ik het bij 5 aandelen van onderstaande selectie te houden.• AB Inbev• Ahold Delhaize• Akka technologies• Argen-X• Barco• Floridienne groep• Galapagos• Kinepolis• LVMH• WDP(3) Wat is je visie op mijn portefeuille voorstel? Welke aandelen zou jij persoonlijk schrappen om tot een selectie van 5 te komen?InstapmomentenIk besef dat het onmogelijk is om de beursbodem te timen en dat je op lange termijn zowel de hoogtes als de laagtes voor lief moet nemen, maar het zou in mijn geval dom zijn om hier niet over na te denken.Ik wil me hier allesbehalve als een kenner profileren, maar mijn visie is dat we het laatste nog niet gezien hebben van COVID-19. Het is intussen overduidelijk dat de ‘officiële cijfers’ van China niet kloppen en in Amerika – waar toch de toonaangevende beurzen gevestigd zijn die hun weerslag hebben op de rest van de wereld – moet de hel nog losbreken. Om nog maar te zwijgen van eventuele nieuwe golven van besmettingen waarbij we een accordeonsamenleving krijgen waarbij strengere en soepelere maatregelen afgewisseld worden in afwachting van een vaccin. Ik betwijfel dus of we al het bloed al gezien hebben op de beurzen.Sowieso wil ik gespreid aankopen. Mijn idee is om van zodra de piek (lijkt) bereikt te zijn in België mijn eerste positie van €1.000 in te nemen met een individueel Belgisch aandeel. De week nadien neem ik een nieuwe positie in en dat proces blijf ik herhalen tot alle posities zijn ingenomen. In totaal zijn er dan 2,5 maanden verstreken om het risico te spreiden.(4) Hoe denk je over mijn instapmomenten? Is één week tussen elke positie gespreid genoeg?Goud?Ik investeer al enkele jaren maandelijks in fondsen en heb ook een beperkte vaste positie in crypto. Nu overweeg ik echter om verder te diversifiëren met goud. Hier las ik gisteren een uitermate interessant artikel over: seekingalpha.com/article/4334887-why-... (5) Zou jij me op basis van bovenstaande info aanraden om ook cash vrij te maken voor een positie in goud? Ook deze cash heb ik zowel op korte als lange termijn niet nodig. Waarom wel/niet?Excuses voor deze lange post, maar ik ben graag zo duidelijk mogelijk. Alvast bedankt voor je inzichten en/of het beantwoorden van één of meerdere vragen. Het meest behulpzame antwoord wil ik trouwens gerust belonen door mezelf bij een broker aan te melden via jouw affiliate link.