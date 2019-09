TomTom « Terug naar discussie overzicht

Misschien dat we de inhoud van dit draadje kunnen optrekken naar:



Welke bedoeling en agenda zit er achter de op zijn minst tegenstrijdige berichten vanuit de CMD.



Indien je de GAGR bekijkt is het voorzichtigheid troef.

Indien je echter naar de R&D-uitgaven kijkt druipt de agressiviteit ervan af.



Waarom bij de korte/middellange termijndoelstelling zoveel terughoudendheid terwijl men volle bak gaat vwb het toekomstig verdienmodel.

Men heeft heel bewust gekozen voor A&E en met name de ontwikkeling van HD-maps voor AD en API's bij Enterprise.



De fondsen worden gefourneerd door het oude TT tw Consumer en de aantrekkkende EBITDA's vanhet oude SD-georienteerde A&E.



Wat is de echte bedoeling achter het versneld afschrijven van intangible assets. Met de gehanteerde boekhoudmethode resteert er na 2,5 jaar nog slechts een vastgelegde assetswaarde van 400-450 mio en een pot met geld aan de debetzijde waartegenover aan de creditzijde het eigen vermogen staat aangevuld met deffered revenue en een negatief werkkapitaal.



Het oplopen van de kaspositie heeft in ieder geval de aandacht van de FFF.



Welke weg gaan zij bewandelen om het voor de FFF extra interessant te maken.

De FFF zijn allen niet onbemiddeld dus een verkoop om te cashen is geen noodzaak.



Probleem dat daarbij opduikt is dat kapitaal als zodanig nu geld kost ipv rente oplevert(zie de renteresultaten bij TT de afgelopen Jaren).

Waar iedere investeerder naar op zoek is is rendement zonder noemenswaardig risico.

Indien uitvoering wordt gegeven aan de ambitie hoeven de FFF niet ver te zoeken.



Indien de 1,5 a 2 miljard aan omzet wordt gerealiseerd kan men via dividend een aardig rendement opstrijken.

Men heeft bij de bestaande aandeelhoudersstructuur al alle macht in handen daar verandert niet veel aan indien men besluit tot verdere aandeleninkoop.

Maar waarom zouden zij niet gewoon jaarlijks meeprofiteren van een dividend utkering te beginnen met 1 euro per aandeel in 2020.

De FF incasseren 11 mio en F de helft, de 135 mio kan makkelijk worden toegezegd vanuit de kaspositei en positieve FCF die wordt voorzien.



Door het oplopen van de koers na bekendmaking van jaarlijkse dividenduitkering slaan de FFF en de overige aandeelhouders twee vliegen in een klap.

Er wordt koerswinst gemaakt en men ontvangt een wachtgeld en dat wachtgeld mag best genereus genoemd worden in het licht van de ambitie-target.





TT de nieuwe Shell voor de pensioenportefeuille?