Curetis « Terug naar discussie overzicht

Euronext Brussel: KBC snijdt, Curetis verdwijnt.

Vandaag om 13:26



Doorslaggevend nieuws bij Curetis CURE 20,87% stuurt het aandeel 13 procent hoger tot 0,731 euro. De Duits-Nederlandse specialist in moleculaire diagnostiek heeft het al een hele tijd moeilijk. De verkoop van zijn zaklabo Unyvero wil niet vlotten en dat bemoeilijkt de financiële situatie. Eind juni had het bedrijf maar 7,8 miljoen euro meer in kas. In augustus kondigde Curetis aan investeringsbank H.C. Wainwright onder de arm te nemen om strategische en tactische opties te onderzoeken.



Die oefening heeft nu tot resultaat geleid. Curetis gaat een combinatie aan met zijn kleinere Amerikaanse sectorgenoot OpGen OPGN 86,17% . Dat bedrijf, dat op Nasdaq noteert, neemt feitelijk Curetis over en betaalt de deal met nieuwe aandelen. In het fusiebedrijf krijgt Curetis het wel grotendeels voor het zeggen: zijn CEO Oliver Schacht wordt de nieuwe topman en in de raad van bestuur zullen de Curetis-mensen ruim in de meerderheid zijn.



De aandeelhouders van beide bedrijven moeten de deal nog goedkeuren. De bedrijven zouden de deal begin volgend jaar afronden. We kunnen ervan uitgaan dat de notering van Curetis op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel dan zal verdwijnen."

De koersreactie op het artikel van de FD was een overdreven koersreactie. Mogelijk dat een aantal dacht dat ze failliet zijn en daarom van de beurs verdwijnt. Dat is niet het geval. Ze gaan samen en mogelijk onder een andere naam en waarschijnlijk alleen via de al bestaande beursnotering in de VS en in Brussel.

Europeanen zien niets in Bio, wat wel het geval is in de VS. Daar ligt de toekomst voor Curetis/Opgen, of hoe ze gezamenlijk gaan heten.



In Amerika is Bio veel meer bekend dan in EU. Daardoor zullen er ongetwijfeld partijen zijn die wel toekomst zien in het mooie product wat Curetis heeft en wat aanzienlijke kosten bespaart in de gezondheidszorg.