TomTom « Terug naar discussie overzicht

Geachte heer Goddijn,



Dank voor de reactie van IR op de eerste oestermail van 2019. Graag vraag ik nogmaals uw aandacht.



De koers van nauwelijks € 7 toont aan dat niemand vertrouwen heeft in een zelfstandig voortbestaan van TT. Met verkoop TTT hoopte u wellicht krediet voor verder uitstel te krijgen. Maar het een teleurstelling geworden, met een opbrengst aan de onderkant van de verwachtingen, flauwe outlook 2019 en oplopende r&d kosten.



U en uw echtgenote geven ook nog eens tegenstrijdige signalen af.



1. U doet zich voor als voorvechters en redders van European Tech in strijd tegen US Tech en China Tech. Echte missionarissen. Het is lovenswaardig dat u en uw echtgenote liefdadigheid- en missiewerk centraal stellen in uw leven, na rijkdom vergaren hoort immers rijkdom delen. Maar wat qua integriteit niet klopt is dat u dit doet ten koste van uw aandeelhouders en optiehoudend personeel. Want met dat missionarissen gedrag bevestigt u het beeld niet te willen worden overgenomen door US tech. Terwijl dat juist de werkgelegenheid in Europa borgt vanwege de diepe zakken.



2. Uw positioneert TT als onafhankelijk “Zwitserland van maps”, hetgeen ten onrechte bijdraagt aan de beeldvorming dat u graag zelfstandig wilt blijven met TT. Het gevecht van klein duimpje tegen Goliath.



Iedereen weet dat u de volgende stap moet zetten, namelijk door US tech laten overnemen, danwel een partnertoetreding strategie afkondigen. Al dan niet ondersteund door aandeleninkoop. Of bent u soms persoonlijk gebaat bij een lage koers en bent u bezig met een smerig delist spel zoals we in de geschiedenis van NL beursfondsen vaker zagen?



Uw reputatie en integriteit staan ter discussie meneer Goddijn, zóver zijn we inmiddels afgezakt. U creëert dit zélf door uw stilzwijgen en verhullende communicatie én het afgeven van de bovengenoemde tegenstrijdige signalen. Beursonwaardig gedrag, het spijt me, ik kan het niet anders meer noemen.



Kruipt u ooit nog eens uit die oester, meneer Goddijn?



Tot zover de tweede oestermail van 2019