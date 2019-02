Dames en Heren, Im sonderangebot fur € 2; het aandeel TomTom!Omgerekend staat het aandeel nu gewoon op € 2! Door de verkoop Tele Matics valt er € 3.90 cash vrij plus iets meer als een euro cash(€ 1,08) op de balans van TomTomhuidige koers: € 7.20 - 3.90 -€ 1,08= € 2.22!!!Totale marktkapitalisatie: 2.22 * 235 mil. uistaande aandelen = € 521 miljoenDie € 3.90 gaat voor het grootste gedeelte naar de aandeelhouders, € 3.20 per share, rest gaat naar balans TT, waar eind dit jaar, meegeteld de vrije kasstroom ongeveer 500 miljoen opstaat.. Zet dat eens af tegen die 521 miljoen op de balans TT..Het is eigenlijk onbegrijpbaar en ronduit schandalig te noemen dat de markt dit niet opmerkt en de rest van TT's activiteiten zo weiniog waarde toekent..(!!)We praten over de divisie Automotive & Enterprise 107 miljoen euro, en de consumententak 67 miljoen euro.Ook kijkende naar de Outlook, ziet deze er helemaal niet slecht uit.Iedereen weet dat de men bij TT de outlook bewust te laag aanhoud, zodat deze altijd dan de consensus van de analisten zou overtroeven en dit voor goede recensies zorgt voor TT.. Is dit kwartaal ook weer gebeurd..Uitgaande daarom van een winst van tussen de 0.15 en de 0.20 per share en het gegeven dat de K/W-verhouding normaal op zo'n 1 op 15 is, zal alleen op basis van dit gegeven al de koers 15*0.20 = € 3 + 3.90 + 1.08= € 7.98 vandaag de dag moeten zijn.. Ik noem alleen al het gegeven dat de Miscrosoft Azure deal nog niet in bovenstaande outlook 2019 is verwerkt!!!Ook een ander gegeven dat de fantasie zou moeten prikkelen, is het aantrekken vanDerk Haank, voormalig CEO reed-Elsevier in de Raad van Commissarissen TomTomdeze man weet van wanten, sinds hij er een klein half inzit, is Tele Matics op de shop gegaan. Wat denk je dat er met het andere kroonjuweel(voormalig Tele Atlas gaat gebeuren..?!!!) Als er goedschiks geen waarde gecreëerd kan worden, dan maar kwaadschiks! Niemand heeft het eeuwige leven en ook de founders, Goddijn en jaqeline willen wel eens met pensioen..Laat staan de fantasie die er zit in een verkoop van voormalig Tele Atlas(een High res. Kaartenbouwer) overgenomen door TT in 2008/2009 voor 2900 miljoen euro..Of in een complete overname van TOMTOM door een techreus alla Microsoft of Apple(nog geen autonome kaartenbouwer in huis!) of een Google..Of enorme, marktverschalende samenwerkingsverbanden met bovenstaande techreuzen.Wat TT is gaan doen, om de oorlog met deze jongens nog een klein beetje gelijkwaardig te houden, is rucksichtloss kopiëren van Google en vol inzetten op autonoom rijden. Dit toen ze middels Tele Atlas, die Superhoogwaardige straatinterieur kaarten bouwt, die commercieel interessant om 1000 en 1 reden zijn, maar ook nodig zijn om een autonome auto op de CM nauwkeurig door de straten te laten manoeuvreren..En let wel, geachte medebeleggers, de tijd dat deze apparaten voor ons gaan rijden, zal er sneller zijn dan iedereen denkt, tussen de 10 en 20 jaar kon het al wel eens compleet ingeburgerd zijn. In Amerika rijden ze al!Conclusie: TomTom is door allerlei omstandigheden op een koers aangekomen, die helemaal niet kan, en ook geen kant noch wal meer raakt. Waarom? Misschien door onhandige communicatie van het Bestuur, misschien door overdreven hedgers en short acties in de markt, zeg het maar. Maar in mijn bescheiden mening zit er nu zoveel onderwaardering en fantasie in dit aandeel.