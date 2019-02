AFC Ajax « Terug naar discussie overzicht

quote: mok schreef op 11 jan 2019 om 21:07:

Enorme weerstand rond de koers van 15 euro. Beleggers van het eerste uur zien waarschijnlijk hun kans om eindelijk zonder verlies van hun aandelen af te komen. Ik acht de kans wel klein dat de koers een dip gaat maken, ik hou ze nog even vast

Enorme weerstand rond de koers van 15 euro. Beleggers van het eerste uur zien waarschijnlijk hun kans om eindelijk zonder verlies van hun aandelen af te komen. Ik acht de kans wel klein dat de koers een dip gaat maken, ik hou ze nog even vast

Zonder verlies zijnde uitstappen tegen dezelfde koers als de IPO dan heb je het in euro over 11.35 (25 gulden / 2.20371) dus dat moment heeft het aandeel allang achter de rug.Er is een partij die er wel wat kwijt wil en er is een verzamelaar, beiden onbekend want er zijn geen meldingen van de AFM.Op de goede berichten en op de onderwaardering tov de fundamenten gaat de koers langzaam omhoog, als er weinig aanbod is wil de koers soms wat versnellen en als er even wat aanbod komt dan trekt de koper zich ook even terug, een heel logische spel allemaal.Zolang de fundementen van Ajax en de voetbalmarkt maar goed blijven is Ajax al zo een grote geldmachine dat de koers nog wel wat hoger moet, ondanks dat er dan al rekening is gehouden met een korting voor de illiquiditeit en het feit dat Ajax de ruime meerderheid heeft en een overname dus zo goed als uitgesloten is.Dit is geen onzin, als je kijkt naar het verloop van de koers en het verloop van de balans van de afgelopen jaren dan kun je daar een redelijke lijn in vinden en als je die lijnen dan in verhouding zet en daar dan weer een beetje een redelijke middenlijn in zet dan kun je dus zeggen dat bij ongeveer koers x een balans Y hoort en bij balans Y een koers X.Je kan natuurlijk ook wachten tot de verkopen komende zomer en kijken of je ze dan nog kan kopen voor deze koers maar ik denk het niet.Heel simpel geteld;Kluivert en Wober zijn dit boekjaar reeds verkocht en speculerend op het vertrek van De Ligt, De Jong, Ziyech, Neres en Onana - waarde op de balans - doorverkoop percentages + inkomsten CL + per saldo alle overige inkomsten - kosten waaronder afschrijving op spelers en salarissen vs tv inkomsten merchandise en sponsor inkomsten per saldo negatief, ja sorry, maar dan zit je op 15 euro per aandeel.Dan moeten er natuurlijk weer spelers gekocht worden en stromen er weer spelers door, maar die komen op de balans en op de gekochte spelers gaat dan weer afgeschreven worden.Wat zal de balans dan zijn, mits alle verkopen voor 30 juni 2019 eind die dag, einde boekjaar 2018/2019, en welke koers hoort daar dan bij?.De Ligt en De Jong zijn weg, dat kan niet anders, daar is al zoveel werk van gemaakt en voor die bedragen...., maar alle andere spelers mogen ondanks gespeculeerde bedragen nog een jaar bijtekenen en behouden blijven.Maar je kan ze tegen gespeculeerde bedragen niet gaan houden als ze dan ook niet met een jaar willen bijtekenen want daarmee geven ze zelf ook aan dat ze die stap willen maken en niet willen verlengen en dus moet je als Ajax ook verder schakelen want dan wordt het contract korter en zakt de transferwaarde ook en dat is iets waar Ajax niet aan moet beginnen want Ajax moet wel met beide voetbalschoenen op de aarde blijven, je kan niet op tegen de TV gelden en sponsor gelden van de grote competities en al helemaal niet tegen de clubs die ook nog eens een suikeroompje hebben.Ze moeten de basis blijven verbeteren en investeren in meer omzet en minder kosten, dat kan dus ook overname Arena zijn en van de beurs gaan bijvoorbeeld, maar ook meer investeren in de opleiding en scouting en bij structureel betere prestaties ook het salarisplafond langzaam laten stijgen om daarmee weer meer talenten maar ook wat meer gevestigde spelers te kunnen aantrekken en dan kun je ook hogere transfersommen vragen en heel belangrijk, je kan Nee zeggen en de clubs tegen elkaar uitspelen.Als je nu weer kijkt wat er van de eigen jeugd mee mocht op trainingskamp in Florida uit de eigen jeugd en semi eigen jeugd (spelers die laat in de jeugd zijn aangetrokken) dan heb je ook weer bijna een heel team te pakken met El Maach op doel (Kotarski zou eigenlijk mee gaan maar die is geblesseerd aan zijn hand maar is de beoogde opvolger van Onana), Schuurs en bakker verdedigers, Eiting Gravenberch ekkelenkamp middenvelders en Jensen Nao Lang op de vleugels en van Ajax Cape town overgekomen Traore in de spits.Met de regel dat er elk jaar maar 2 hoeven door te breken naar het eerste komt het wel goed en daar achter komen ook weer een heel aantal interessante spelers aan met Dest, Kuhn, Unuvar en Pynadath bijvoorbeeld en nog een heel aantal anderen die ik te kort doe door ze niet te noemen.Ze gaan er de CL niet mee winnen maar als Ajax zichzelf niet snel van de beurs koopt er wel voor zorgen dat de koers van Ajax nog wel heel wat omhoog gaat en daar is het op dit forum toch voornamelijk om te doen dacht ik.